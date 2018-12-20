 Netflix Suudi Veliaht′ın eleştirildiği gösteriyi kaldırdı | YAŞAM | DW | 02.01.2019

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YAŞAM

Netflix Suudi Veliaht'ın eleştirildiği gösteriyi kaldırdı

Netflix, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eleştirildiği komedi gösterisini Suudi Arabistan'da yayından kaldırdı. Netflix, "Sanatsal özgürlüğü destekliyoruz, bu bölümü Riyad’ın isteğiyle kaldırdık" dedi.

Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

Netflix, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyleilgili Suudi Arabistan'ın yerildiği bir komedi gösterisini yayından kaldırdığını duyurdu. Kararın, Riyad yönetiminden yapılan şikayet üzerine alındığı belirtildi.

Netflix tarafından kaldırılan bölüm, İran kökenli Amerikalı komedyen Hasan Minhaj tarafından hazırlanan "Patriot Act with Hasan Minhaj" adlı gösterinin bir parçası. Bölümde Amerikalı komedyen, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı eleştiriyor. Gösteride ayrıca Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'e müdahalesi yeriliyor.

Netflix sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında "Biz dünyanın her yerinde sanatsal özgürlüğü güçlü olarak destekliyoruz. Bu bölümü, yasal talep üzerine sadece Suudi Arabistan'da kaldırdık" ifadesine yer verdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Suudi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nun siber suç yasalarının ihlal edildiğini tebliği üzerine Netflix'in bu kararı aldığını yazdı. 

İran kökenli Amerikalı komedyen Hasan Minhaj

İran kökenli Amerikalı komedyen Hasan Minhaj

Netflix'in yayından kaldırdığı bölüm, Suudi Arabistan dışındaki ülkelerde izlenebiliyor. 33 yaşındaki ABD doğumlu komedyen Minhaj, 2018'den beri hazırladığı "Patriot Act" adlı gösterisinde siyasi mizaha yer veriyor.

Netflix'in kararına Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post'ta editörlüğünü yapan Karen Attiah tepki gösterdi. Attiah, Suudi Arabistan'ın eleştirildiği bölümün Netflix’ten çıkarılmasını "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Ekim ayında yayınladığı raporunda Suudi Arabistan'ı basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 169'uncu sırada yer almıştı.

Freedom House ise Kasım ayındaki raporunda Suudi Arabistan'ın sosyal medyaya yön vermek ve muhaliflerin sesini kısmak için trol ordusuna sahip olan ülkeler arasında yer aldığını söylemişti.

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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