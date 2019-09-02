 Netflix dahil 600 kurum lisans başvurusu yaptı | TÜRKİYE | DW | 03.09.2019

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TÜRKİYE

Netflix dahil 600 kurum lisans başvurusu yaptı

RTÜK Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu. İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetim başladı.

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Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından

sunumuna ilişkin Netfix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık" dedi.

Denetim başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başladı. Ancak denetimin amacı, uygulamanın nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor.

Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getirileceği temelinde tartışılan yönetmelik ile internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirilmişti.

Lisans başvurusu için verilen bir aylık süre tamamlandı. Yayın lisansı bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda ise 72 saat içerisinde üç aya tekabül eden lisans ücretini yatıran kuruluşların üç ay süreyle yayın yapmasına izin verilecek.

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RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar

Rtr /SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde. (02.09.2019)  

İnternet yayınlarına ‘sansür’ gölgesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet yayınlarına geniş yasak, denetim ve yaptırım öngören yönetmeliği kabul etti. (26.09.2018)  

İnternet televizyonlarına RTÜK denetimi geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na internet üzerinden yayın yapan televizyonları denetleme yetkisi veren yönetmelik yürürlüğe girdi. (01.08.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar  

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