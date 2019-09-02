Netflix dahil 600 kurum lisans başvurusu yaptı

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından

sunumuna ilişkin Netfix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık" dedi.

Denetim başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başladı. Ancak denetimin amacı, uygulamanın nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor.

Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getirileceği temelinde tartışılan yönetmelik ile internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirilmişti.

Lisans başvurusu için verilen bir aylık süre tamamlandı. Yayın lisansı bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda ise 72 saat içerisinde üç aya tekabül eden lisans ücretini yatıran kuruluşların üç ay süreyle yayın yapmasına izin verilecek.

Video izle 03:42 Paylaş RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3NGGU RTÜK yönetmeliğine tepki: Toplumu tamamen kapatıyorlar

Rtr /SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe