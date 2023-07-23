Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Ameliyat olan ve kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ertelendi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Türkiye ve Kıbrıs'a yapmayı planladığı resmi ziyaretler ertelendi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada başbakanlığa yardımcısı Adalet Bakanı Yariv Levin'in vekalet edeceği belirtildi.

Kalp pili takıldı

73 yaşındaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece yarısı kalp rahatsızlığı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Şiba Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçen hafta kalbini izlemek için bir görüntüleme cihazı takılan Netanyahu, dün kalp atışında bazı anormallikler görülmesi üzerine yeniden hastanede tedavi altına alındı.

Doktorlar "geçici bir aritmi" (düzensiz kalp atışı) görüldüğü için Netanyahu'ya kalp pili takılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Operasyon sonrasında Profesör Doktor Roy Beinart "İmplantasyon herhangi bir komplikasyon olmaksızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Hayati tehlikesi bulunmuyor" açıklamasını yaptı. Beinart Netanyahu'nun kendini harika hissettiğini ve günlük rutinine döneceğini belirtti.

İsrail'de yargı reformunu protesto eden göstericiler Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyor. Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

Yargı reformu parlamentoda oylanacak

Netanyahu'nun ameliyatı İsrail'de tartışmalı yargı reformunun parlamentoda tartışmaya açılmasına saatler kala gerçekleşti. Pazartesi günü parlamentoda yapılacak oylama öncesinde ülkede protesto gösterileri dinmiş değil. Netanyahu, ameliyat olmasına rağmen oylamaya katılacağını açıkladı.

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin açıkladığı yargı reformu İsrail tarihindeki en büyük protesto gösterilerine neden oluyor. Bugün de Kudüs'te ve başka kentlerde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. İsrail'de muhalifler planlanan reformu demokrasiye yönelik tehdit olarak görüyor. Muhalefet lideri ve Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid "Yahudi ve demokratik bir devlette yaşamaya devam etmek istiyoruz" dedi. Lapid "Bu yasayı durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 25 Temmuz 2023 tarihinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da 28 Temmuz tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşme yapacağı açıklanmıştı.

AP, Reuters, AFP / EC, ETO

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