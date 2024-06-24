İsrail Gazze'nin güneyine yine saldırdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze savaşında "yoğun dönemin sona erdiğine" ilişkin açıklamasından saatler sonra İsrail Gazze'ye bir kez daha saldırı düzenledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze savaşının "yoğun döneminin" sona erdiğini açıklamasından bir gün sonra İsrail ordusu bir kez daha Gazze şeridi'ni bombaladı.

Pazar akşamı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görüşmeler için Washington'a gittiği sırada İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e röportaj veren Netanyahu, "Hamas'a karşı mücadelenin yoğun aşamasının sona ermek üzere olduğunu" ifade etmiş, Refah'ta da savaşın yoğun safhasının bitmek üzere olduğunu vurgulamıştı.

Amaçlarının rehineleri geri getirmek ve Gazze'deki Hamas rejimini kökünden sökmek olduğunu söyleyen Netanyahu röportajda, Hamas'ın son aylarda ABD ve diğer uluslararası arabulucuların dahil olduğu görüşmelerde talep ettiği kalıcı ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Netanyahu, İsrail'in ileride bazı güçlerini ülkesinin Lübnan sınırına yeniden konuşlandırabileceğini ancak bunun öncelikle "savunma amaçlı" olacağını da sözlerine ekledi.

Savaş sonrası sivil yönetim

Gazze'de savaş sonrası sürece dair bir soruyu da yanıtlayan Netanyahu, İsrail'in "öngörülebilir gelecekte askeri kontrolü sürdüreceğini" ancak aynı zamanda "mümkünse Filistinlilerle ve bölgesel destekle bir sivil yönetim oluşturmak istediklerini" ifade etti.

Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Gil Cohen-Magen/AP/picture alliance

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde yer alan Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarını eleştirdi. Örgüt, bu açıklamaların, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması yapılması yönünde çağrıda bulundan ABD Başkanı Joe Biden'ın önerilerini reddettiğinin bir teyidi olarak nitelendirdi. Hamas ayrıca, İsrail'in tamamen geri çekilmesini içeren kalıcı bir ateşkesin, "Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik saldırganlığı, imha politikalarını ve aldatma girişimlerini durdurmak için" gerekli olduğunu vurguladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail birlikleri, Pazartesi günü Nusayrat ve Refah bölgeleri de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde birçok hedefi bombalamaya devam etti. Zeytun'da da çalışmalar yaşandığı aktarılıyor. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Refah'taki birliklerin "Bir dizi silahlı teröristi ortadan kaldırdığını, tünellerin ortaya çıkarıldığını ve büyük miktarda silah bulduğunu" duyurdu.

UNRWA'ya ait tesise saldırı

Bu arada Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'nin sağlık görevlileri Pazar günü geç saatlerde Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNRWA'ya ait bir tesise hava saldırısı düzenlendiğini ve en az beş kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu ise, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, daha önce UNRWA karargâhı olarak hizmet veren binaların içinde faaliyet gösteren militanları vurduğunu açıkladı.

İsrail son aylarda artan sivil ölümleri, kuşatma ve Gazze'deki büyük ölçekli yıkım nedeniyle küresel çapta büyük tepki görüyor. Bu durum Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerilimi de artırıyor. Netanyahu, en büyük askeri tedarikçisi olan ABD'yi son aylarda bazı silah ve mühimmat teslimatlarını yavaşlatmak veya dondurmakla suçlamış, ABD'li yetkililer ise bu iddiayı şiddetle reddetmişti.

DW, AFP / EÇ,ET

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