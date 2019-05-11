 Netanyahu′dan Hizbullah′a ″Lübnan′ı vururuz″ tehdidi | DÜNYA | DW | 14.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Netanyahu'dan Hizbullah'a "Lübnan'ı vururuz" tehdidi

Netanyahu, Hizbullah'ın “İsrail’i vurabilecek yeterlilikte oldukları” yönündeki açıklamasına sert yanıt verdi. Netanyahu “böyle bir aptallığa yeltenirlerse Lübnan’a yıkıcı bir askeri saldırı düzenleyeceklerini” söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a sert yanıt geldi. Nasrallah’ın sözlerini "küstahça saldırı planları” olarak nitelendiren Netanyahu, “Hizbullah’ın böyle bir aptallığa yeltenip İsrail’e saldırması halinde ona ve Lübnan’a yıkıcı bir askeri saldırı ile karşılık vereceklerini” söyledi.

Hizbullah lideri, geçen Cuma bölgede bir savaş çıkması halinde İsrail’in de bundan nasibini alacağı yönünde sözler sarf etmişti. Örgütünün 2006’daki İsrail-Lübnan Savaşı’ndan çok daha güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Nasrallah, İsrail’deki her noktayı vurabilecek yeterlilikte olduklarını söylemişti.

Nasrallah “İran’ın da İsrail’i tüm gücü ile bombalayacak durumda olduğunu” belirterek, ”İran’a saldırı olursa bu tüm bölgede savaş anlamına gelir” diye konuşmuştu.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı El Manar’a konuşan Nasrallah, “Amerikalıların bu savaşın İsrail’i yok edebileceğini kavraması halinde bir kez daha düşüneceklerini” sözlerine eklemişti.

Bölgede tansiyon yükseliyor

ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinden bu yana İran - ABD ilişkileri giderek tırmanan bir gerilime sahne oluyor. Öte yandan İsrail, Suriye’de “Hizbullah’a silah sevkiyatını hedef aldığını savunduğu” hava saldırılarına devam ediyor.

Radikal Şii Hizbullah, kendisine finansal destek veren İran ile birlikte Şam rejiminin en önemli müttefikleri arasında yer alırken, İsrail’i “baş düşmanı” olarak görüyor.

DW,dpa,AP/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 15 ölü

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib ve çevresinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. (13.07.2019)  

İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşacağız

İran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklamaya tepki gösterirken, İsrail Başbakanı Netanyahu İran’a karşı yaptırım çağrısında bulundu. (07.07.2019)  

İsrail'den Şam ve Humus'a hava saldırısı

İsrail bir kez daha Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Operasyon sonucu biri bebek dört sivil öldü. (01.07.2019)  

Benzer içerik

Iran Revolutionsgarden in Teheran

İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzu: Hamas, Hizbullah, Husiler 11.05.2019

ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildiğini açıklarken, İran'ın siyasi direnişi sürüyor. Tahran yönetiminin elinde, ABD ve onun Ortadoğu'daki müttefiklerini zor durumda bırakacak pek çok koz mevcut.

Syrien Idlib Luftangriffe der Regierungskoaliltion

İsrail'den Şam ve Humus'a hava saldırısı 01.07.2019

İsrail bir kez daha Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Operasyon sonucu biri bebek dört sivil öldü.

Israel Kampfflugzeug Air Force F-35

İsrail’den F-35’li dev tatbikat 19.06.2019

İsrail son yılların en büyük askeri tatbikatında ilk kez F-35’leri kullandı. Ülkenin kuzeyindeki dört günlük tatbikatın “S-300, S-400 gibi gelişmiş Rus teknolojilerine sahip” düşmanlara karşı tasarlandığı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyor

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatının ardından ABD’den ilk karşı hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  