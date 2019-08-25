Netanyahu'dan Hizbullah liderine: Sakin ol

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına karşılık verme tehdidinde bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a "sakin ol" diye çağrıda bulundu.

Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütü, haftasonu Beyrut yakınlarında düşen İsrail'e ait iki İHA'dan (insansız hava aracı) birinin saldırı görevinde olduğunu ve 5,5 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıdığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Kudüs'te katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, "Nasrallah'ın sözlerini duydum. Ona sakin olmasını tavsiye ediyorum. İsrail devletinin kendisini nasıl savunduğunu ve düşmanlarından nasıl intikam aldığını o çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in haftasonunda Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında hareketlilik

Nasrallah'ın sözleri

Nasrallah, "Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli olur. Bunun cevabını kesinlikle vereceğiz. Kimse kendisini güvende hissetmesin" sözleriyle İsrail'i tehdit etmişti. Bu açıklama sonrası İsrail ordusu ülkenin kuzey sınırında alarm durumuna geçirildi.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran olayla ilgili Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında olağanüstü toplanan Lübnan hükümeti, itidalli davranma kararı aldıklarını ancak Lübnan'ın egemenliğini koruma hakkı olduğunu açıkladı. Lübnan İsrail'in geçen yıllarda pek çok kez hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere şikayette bulunmuştu.

Ne Netanyahu ne de İsrail ordusu şimdiye kadar Lübnan'da düşen İHA'larla ilgili bir açıklama yaptı. İsrail medyasındaki haberlerde ise İHA'ların İsrail'den değil İran'dan gelmiş olabileceği bilgisi yer aldı.

dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe