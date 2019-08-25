 Netanyahu′dan Hizbullah liderine: Sakin ol | DÜNYA | DW | 27.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Netanyahu'dan Hizbullah liderine: Sakin ol

İsrail Başbakanı, haftasonunda Lübnan'da düşen İHA'lar yüzünden İsrail'e saldırı tehdidinde bulunan Hizbullah lideri Nasrallah'a "Sakin olsun. İsrail'in nasıl intikam aldığını kendisini çok iyi bilir" mesajı gönderdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına karşılık verme tehdidinde bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a "sakin ol" diye çağrıda bulundu.

Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütü, haftasonu Beyrut yakınlarında düşen İsrail'e ait iki İHA'dan (insansız hava aracı) birinin saldırı görevinde olduğunu ve 5,5 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıdığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Kudüs'te katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, "Nasrallah'ın sözlerini duydum. Ona sakin olmasını tavsiye ediyorum. İsrail devletinin kendisini nasıl savunduğunu ve düşmanlarından nasıl intikam aldığını o çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in haftasonunda Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Israel Libanon Iran Konflikte

İsrail'in Lübnan sınırında hareketlilik

Nasrallah'ın sözleri

Nasrallah, "Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli olur. Bunun cevabını kesinlikle vereceğiz. Kimse kendisini güvende hissetmesin" sözleriyle İsrail'i tehdit etmişti. Bu açıklama sonrası İsrail ordusu ülkenin kuzey sınırında alarm durumuna geçirildi.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran olayla ilgili Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında olağanüstü toplanan Lübnan hükümeti, itidalli davranma kararı aldıklarını ancak Lübnan'ın egemenliğini koruma hakkı olduğunu açıkladı. Lübnan İsrail'in geçen yıllarda pek çok kez hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere şikayette bulunmuştu.

Ne Netanyahu ne de İsrail ordusu şimdiye kadar Lübnan'da düşen İHA'larla ilgili bir açıklama yaptı. İsrail medyasındaki haberlerde ise İHA'ların İsrail'den değil İran'dan gelmiş olabileceği bilgisi yer aldı.

dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Hizbullah: Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü

Hizbullah Beyrut'un güneyinde İsrail’e ait iki İHA'nın düştüğünü duyurdu. İsrail ordusu önceki gece İran'ın "katil İHA'larının" saldırısını engellemek için Suriye’deki bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı. (25.08.2019)  

Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimde destek istedi. Suriye'de İran'ın etkin olmasını istemeyen ve İHA saldırıları düzenleyen İsrail, hedeflerinin İran’ı durdurmak olduğunu belirtiyor. (27.08.2019)  

İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzu: Hamas, Hizbullah, Husiler

ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildiğini açıklarken, İran'ın siyasi direnişi sürüyor. Tahran yönetiminin elinde, ABD ve onun Ortadoğu'daki müttefiklerini zor durumda bırakacak pek çok koz mevcut. (11.05.2019)  

Benzer içerik

Israel Drohne Heron TP

Hizbullah: Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü 25.08.2019

Hizbullah Beyrut'un güneyinde İsrail’e ait iki İHA'nın düştüğünü duyurdu. İsrail ordusu önceki gece İran'ın "katil İHA'larının" saldırısını engellemek için Suriye’deki bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu

Netanyahu İran saldırılarına karşı destek istedi 27.08.2019

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile yaşanan gerilimde destek istedi. Suriye'de İran'ın etkin olmasını istemeyen ve İHA saldırıları düzenleyen İsrail, hedeflerinin İran’ı durdurmak olduğunu belirtiyor.

Neuwahlen in Israel nach Scheitern der Koalitionsverhandlungen

Netanyahu'dan Hizbullah'a "Lübnan'ı vururuz" tehdidi 14.07.2019

Netanyahu, Hizbullah'ın “İsrail’i vurabilecek yeterlilikte oldukları” yönündeki açıklamasına sert yanıt verdi. Netanyahu “böyle bir aptallığa yeltenirlerse Lübnan’a yıkıcı bir askeri saldırı düzenleyeceklerini” söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bildkombo Donald Trump und Hassan Rohani (Getty Images/AFP/N. Kamm//A. Kenare)

İran ilk adımı ABD’den bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olası bir İran-ABD görüşmesi için ABD’nin ilk adımı atmasını ve ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  