Netanyahu'dan eski casusa İsrail kimliği

ABD'de İsrail için casusluk yaptığı suçlamasıyla 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan eski casus Jonathan Pollard bugün İsrail'e gitti. Jonathan Pollard ve eşi Esther Pollard, Tel Aviv havalimanında Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından karşılandı. "Artık evinizdesiniz" diyen Netanyahu, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail nüfus cüzdanını verdi.

Uçaktan inmesinin ardından koruyucu maskeyi çıkartarak toprağı öpen Pollard, Başbakan Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini söyledi.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde analist olarak görev yapan Pollard, İsrail istihbarat servislerine binlerce gizli belgeyi aktardığı suçlamasıyla 1985 yılında gözaltına alınmıştı. Pollard'ın gizli belgeleri İsrail'e göndermesi karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı belirtilmişti. Pollard, 1987 yılında İsrail için ajanlık yaptığı suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Teksaslı Yahudi bir aileden gelen Pollard, 30 yıl sonra 2015 yılında tahliye edilmiş ancak güvenlik gerekçesiyle ABD'yi 5 yıl boyunca terk etmesine izin verilmemişti. Pollard'ın avukatları getirilen kısıtlamaları Pollard'ın hayatını kazanmasının önündeki "aşılamaz engeller" olarak nitelendirerek, eleştirmişti.

İsrail hükümeti, Pollard'ın ülkeyi terk etmesine izin verilmesi için defalarca girişimde bulunmuş, olay ABD ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı. İsrail'de bir kahraman olarak görülen Pollard'a 1995 yılında İsrail vatandaşlığı verilmişti.

AFP,dpa/JD,TY

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