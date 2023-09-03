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Politika

Netanyahu'dan Eritreli eylemcilere sınır dışı tehdidi

3 Eylül 2023

İsrail polisiyle Eritreli göçmenler arasında yaşanan çatışmalarla kırmızı çizginin aşıldığını söyleyen Başbakan Netanyahu, taşkınlık çıkaran göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

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Yaşananlarla kırmızı çizginin aşıldığını söyleyen Netanyahu, kapsamlı bir sınır dışı planı hazırlanmasını talep etti. Fotoğraf: Abir Sultan/EPA/AP/dpa/picture alliance

İsrail'de polisle Eritreli göçmenler arasında yaşanan çatışmaların ardından Başbakan Benyamin Netanyahu, taşkınlık çıkaranların sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Olaylarda 150'yi aşkın kişinin yaralandığını, bunların üçte birinin polis memurları olduğu belirtildi. Pazar günü İsrail'deki göçmen meselesini ele almak üzere bakanlar komitesiyle yaptığı toplantıda konuşan Netanyahu, yaşananlarla kırmızı çizginin aşıldığını ifade etti. 

Polisin verdiği bilgiye göre, olaylarda 39 eylemci gözaltına alındı. Söz konusu eylemcilerin sopa, göz yaşartıcı sprey ve elektro şok tabancaları taşıdığı kaydedildi. Bazı protestocuların polis araçları da dahil olmak üzere otomobillerin camlarına vurduğu ve çevredeki dükkanların camlarına zarar verdiği belirtildi. İsrail polisi, güvenlik güçlerinin durumun kendi güvenlikleri için de tehlike arz etmesi nedeniyle gerçek mermi kullandıklarını kaydetti. Bu esnada da bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi.

Netanyahu'dan "kapsamlı sınır dışı planı" talebi

Natanyahu, "Ayaklanma, kan dökülmesi.. bunlar bizim kabul edemeyeceğimiz taşkınlıklar" diye konuştu. İsyancılara karşı sert adımlar talep eden başbakan, olaylarda payı olanların derhal sınır dışı edilmesinin de bu adımlara dahil olması gerektiğini savundu. Natanyahu, kuruldan İsrail’den göçmenlerin sınır dışı edilmesi için kapsamlı bir plan hazırlamalarını talep etti.

Israel Tel Aviv | gewaltsame Proteste von eritreischen Asylbewerbern
Olaylarda iki taraf arasında sert çatışmalar yaşandı. Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Olayların çıkış nedeninin Tel Aviv’de Cumartesi günü Eritre Büyükelçiliği’nde düzenlenmesi planlanan Eritre Festivali olduğu kaydedildi. Festivalin bir propaganda olduğunu öne süren ve etkinliğe karşı çıkan Eritreli muhalifler eylem düzenlemek istedi. Kısa süre önce Almanya, İsveç ve Norveç’te de Eritre Festivalleri nedeniyle benzer olaylar yaşanmıştı. 1993'ten bu yana ülkeyi tek partili bir diktatörlükle yöneten Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki’nin ifade ve basın özgürlüğünü ciddi biçimde kısıtladığı biliniyor. Birçok Eritreli, zorla çalıştırma sisteminden kaçarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalıyor.

İsrail’de yaşayan Eritrelilerin sayısı 18 bin olarak tahmin ediliyor. Çok sayıda Afrikalı göçmen Tel Aviv’in güneyindeki yoksul bölgelerde yaşıyor ve yerli halkla göçmenler arasında tansiyon sık sık yükseliyor. Ülkede bu göçmenlerin iltica başvuruları ise çok nadir durumlarda değerlendirmeye alınıyor. 

dpa/SÖ,HT

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