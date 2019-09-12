 Netanyahu′dan Erdoğan′a tepki: Yalan söylemeyi bırak | DÜNYA | DW | 25.09.2019

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DÜNYA

Netanyahu'dan Erdoğan'a tepki: Yalan söylemeyi bırak

İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını Holokost'a benzeten Erdoğan'a İsrail'den sert tepki geldi. Başbakan Netanyahu, Erdoğan'ı yalancılık ve çifte standartla suçladı.

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ABD'de katıldığı bir etkinlikte İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını Holokost ile eşdeğer gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun çalışma ofisinden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı'nın, "İsrail'i karalamaktan vazgeçmeyen, ülkesindeki Kürtleri katleden ve Ermeni halkına uygulanan korkunç soykırımı inkar eden biri İsrail'e ne yapması gerektiğini vaaz edemez. Erdoğan, yalan söylemeyi bırak" sözleriyle tepki gösterdiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Erdoğan'ın Yahudilerin Naziler tarafından imha edilmesini, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarıyla kıyaslayan antisemit açıklamalarını şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı. Katz, diğer bir mesajında ise eleştirilerini, "Sistematik olarak insan haklarını ihlal eden, Kürtleri acımasızca kovuşturan ve Hamas terör örgütünü destekleyen biri, İsrail'e ahlak öğütleyecek son kişidir. Utan Erdoğan" sözleriyle sürdürdü.

İsrail'i kızdıran Holokost benzetmesi

Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Pazartesi günü

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan   Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'i sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, "Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Holokosta nasıl bakıyorsak, Gazze’yi açık hava hapishanesine çevirenlerin işledikleri katliamlara da aynı nazarla bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan salı günkü 74. Genel Kurul'daki konuşmasında da İsrail'i Filistin topraklarının işgali nedeniyle eleştirmiş, insan hakları ihlali yapmakla suçlamıştı.

Holokost, Nazi'lerin II. Dünya Savaşı'nda 6 milyon civarında Yahudi'ye uyguladığı sistematik soykırım için kullanılan terim.

dpa/TY,BK

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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