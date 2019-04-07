 Netanyahu′dan Batı Şeria′da ilhak vaadi | DÜNYA | DW | 08.04.2019

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DÜNYA

Netanyahu'dan Batı Şeria'da ilhak vaadi

İsrail’de Başbakan Netanyahu seçimlere bir gün kala “kazanması halinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarını yineledi.

Benyamin Netanyahu

Benyamin Netanyahu

İsrail'de genel seçimlere bir gün kala Başbakan Benyamin Netanyahu "seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimlerin ilhak edileceği" yönündeki açıklamalarını tekrarladı. Netanyahu İsrail televizyonlarında Pazartesi günü yayınlanan açıklamasında söz konusu durumun İsrail'in ulusal sınırları içindeki "tüm yerleşim projelerini, tüm yerleşim noktalarını" kapsadığını söyledi.

Netanyahu bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle görüştüğünü belirtti ve "Onlara bunun bence gerekli olduğunu söyledim. Bu olacak ancak bu seçim için 'yeniden ısıtıp' ortaya koyduğum bir şey değil" diye konuştu. Netanyahu bunu aşama aşama ve ABD'nin de onayıyla yapacaklarını kaydetti.

İsrail, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ilhak etmişti. Söz konusu bölgedeki 200'den fazla İsrail yerleşiminde günümüzde 600 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor.

Benny Gantz ve Benyamin Netanyahu

Benny Gantz ve Benyamin Netanyahu

Netanyahu anketlerde geride

İsrailli seçmenler Salı günü İsrail parlamentosu Knesset'in 120 milletvekilini belirleyecek. 1949 yılındaki ilk seçimlerden bu yana hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi.

Cuma günü açıklanan son anketlere göre Netanyahu, en büyük rakibi eski general Benny Gantz'ın gerisinde görünüyor. Netanyahu dört dönemdir başbakanlık görevini yürütüyor ve seçimleri kazanması halinde beşinci kez göreve gelme ihtimali bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail'deki seçimlerin ardından uzun süredir üzerinde çalıştıkları İsrail-Filistin barış planını açıklamayı hedeflediği bildirildi.

Erdoğan'ın Batı Şeria tepkisi

Erdoğan, Netanyahu'nun açıklamaları ile ilgili olarak "Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. ABD'yi arkalarına alarak hep bu adımları atmışlardır. Amerika'nın dayatmasıyla birkaç yer de bunlara uymuştur. BM ise buna uymamıştır. Aynı takım elbise ve kravatla çıkıp bu işi oldu bittiye getirmek istemektedirler. Ortadoğu'ya karanlık bir gelecek hazırlamaları kabul edilemez. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır" açıklamasını yapmıştı.

 

dpa,Reuters/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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