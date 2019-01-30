Netanyahu'dan Arap ülkeleri ile yakınlaşma sinyali

Arap ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek isteyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Körfez ülkesi Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi. Görüşme, Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD'nin öncülüğünde düzenlenen Ortadoğu Konferansı sırasında gerçekleşti. Netanyahu'nun ofisi tarafından yayınlanan videoda konuşan Umman Dışişleri Bakanı, görüşmenin bölge için yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirterek Ortadoğu'da halkların geçmişe takılıp kaldıkları için çok acı çektiğine dikkat çekti.

Netanyahu da "Çoğu (ülke), bu konferansta da olmak üzere Umman'ın izinden gidiyor" sözleriyle İsrail ile ilişkileri geliştirmek isteyen başka Arap ülkeleri olduğunu ima etti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Umman da İsrail ile diplomatik ilişkilere sahip değil. Netanyahu Ekim ayındaki ziyaretiyle, 1994'ten beri Umman'ı ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olmuştu.

Varşova'daki zirve son dönemde çok sayıda Arap ülkesi ile iyi ilişkiler geliştirdiklerini söyleyen Netanyahu için bir fırsat niteliği taşıyor. Arap liderler ile zirve sırasında gerçekleştireceği temasların, Nisan ayında yapılacak seçimler öncesi Netanyahu'nun diplomatik başarı hanesine artı puan olarak yazılabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon da Arap ülkeleri ile yakınlaşmayı yakın bir süre önce Kudüs'te gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme taşımıştı. Danon, "Şu an itibarıyla bizimle işbirliği yapıyorlar. Biz tanımalarını, bizim teknolojimizi ve savunma sistemlerimizi kullanmaktan çekinmemelerini istedik" demişti.

Tahran'dan Varşova tepkisi: İran karşıtı sirk

Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Varşova'da düzenlenen iki günlük konferansın ana teması, "Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması." Ancak, İran'ın davet edilmediği, ABD ve müttefiklerinin katıldığı konferansın asıl hedefinin İran'ın bölgede yalnızlaştırılması olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda konferansı "Amerika'nın İran karşıtı sirki" olarak nitelendirdi. Zarif, ayrıca çoğu ülkenin başka seçeneği olmadığı için konferansa gittiğini savundu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney de konferansı ABD'nin İran'a karşı başarısızlığının bir örneği olarak gösterdi. Hamaney'in resmi sitesinde "İslam Cumhuriyeti'ne siyasi ve askeri olarak karşı koymak için onlarca hasmane ve yılgın ülkenin koalisyonuna ihtiyaç duyuyorlar" ifadesine yer verildi.

İran'ın müttefiki Rusya da konferansa katılmadı. Filistin konferansın boykot edilmesi çağrısı yaparken AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de konferansta yer almayacağı açıklandı. Konferansta ABD'yi temsilen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran'la varılan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çekilme kararı almıştı. Trump yönetimi, Kasım ayından itibaren İran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye sokmuştu.

AP,rtr/ÖA,BK

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