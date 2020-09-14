 Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz | DÜNYA | DW | 24.09.2020

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DÜNYA

Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz

İsrail'de koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle geçen hafta yürürlüğe sokulan sokağa çıkma kısıtlamaları sertleştiriliyor. Ek önlemler kapsamında gösterilere de kısıtlama getirilecek.

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İsrail, geçen hafta Cuma günü yürürlüğe giren koronavirüs kısıtlamalarını daha da sıkılaştırıyor. Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren ve ilk etapta iki hafta yürürlükte kalması öngörülen yeni önlemleri onayladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, Bakanlar Kurulu'nda "el frenini çekecek bir karara vardıklarını" açıkladı, ancak ek önlemlerle ilgili ayrıntı vermedi.

Sekiz saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artışın ülkeyi uçurumun eşiğine doğru sürüklediği uyarısı yaparak zorlu adımların acilen atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail'de sokağa çıkma kısıtlamaları 18 Eylül'de ikinci kez yürürlüğe sokulmuş, ancak geçen hafta boyunca günlük vaka sayılarının 7 binlerde seyretmesinin önüne geçilememişti. Mevcut kısıtlamalar kapsamında vatandaşlar market, eczane alışverişi ya da işe gitmek gibi istisnalar dışında evlerinden sadece bir kilometre uzaklığa kadar dışarı çıkabiliyor.

İş yerleri kapanıyor

İsrail basınında çıkan haberlerde, meclis onayının ardından Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen ek önlemlerin iş yerlerinin faaliyetlerine de kısıtlamalar getireceği bildirildi. Önlemler kapsamında finans, enerji, sağlık, teknoloji, tarım, gıda maddeleri satış ve üretimi gibi kilit önem taşıyan sektörler dışındaki iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulacağı kaydediliyor.

Okulların kapalı kalmaya devam edeceği, sinagogların kapatılacağı, ancak önümüzdeki haftaki Yom Kippur bayramında ziyaretçi sayısı kısıtlanarak açık olacağı kaydedildi.

Gösterilere korona engeli

İsrail medyası, önlemlerin sokak gösterilerine katılımı da içerdiğini bildirdi. Kısıtlamaların, Başbakan Netanyahu'ya karşı Kudüs'teki rezidansı önünde düzenlenen ve şehir dışından yoğun katılımın olduğu gösterileri de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ek önlemler kapsamında gösteriler ve açık havada ibadet 20 kişilik gruplarla sınırlandırılacak.

Göstericiler, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun istifasını talep ediyor. Netanyahu suçlamaları reddediyor.

İsrail'de koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana bin 316 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 bin koronavirüs vakası tespit edildi.

rtr,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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