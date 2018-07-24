Netanyahu: Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerini yanıtlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Erdoğan'ı Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle suçladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen ve İsrail'de kendi kaderini bizzat tayin hakkının yalnızca Yahudilere ait olduğunun yer aldığı "Yahudi Ulus Devleti" yasasının baskıyı meşrulaştırdığını ve İsrail'in "faşist ve ırkçı bir devlet" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Filistinlilere tank ve topla saldıran İsrail'in bir terör devleti olduğunu ve Hitler'in ruhunun bazı İsrail yöneticilerinde yeniden hortladığını" dile getirmişti.

Netanyahu Erdoğan'a cevaben, "Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor, binlerce vatandaşını da hapsediyor. Bu büyük demokratın ‘Yahudi Ulus Devlet' yasasını eleştirmesi, yapılabilecek en büyük iltifattır” dedi. Netanyahu ayrıca, Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında "karanlık bir diktatörlüğe" dönüştüğünü de söyledi.

Başbakan Netanyahu'nun ısrarıyla oya sunulan ve muhalefet ile Devlet Başkanı Reuven Rivlin'in protesto ettiği "Yahudi Ulus Devleti" yasası, Arapçayı ikinci resmi dil olmaktan çıkarıyor ve sadece resmi daireler ile trafik levhalarında kullanılmasına izin veriyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

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