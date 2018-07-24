 Netanyahu: Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor | DÜNYA | DW | 24.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Netanyahu: Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamasına sert karşılık verdi. Türkiye'nin "karanlık bir diktatörlüğe dönüştüğünü" söyleyen Netanyahu Erdoğan'ın "Suriyelileri ve Kürtleri katlettiğini" ifade etti.

Benjamin Netanjahu Ministerpräsident Israel (Getty Images/AFP/S. Scheiner)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirilerini yanıtlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Erdoğan'ı Suriyelileri ve Kürtleri katletmekle suçladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen ve İsrail'de kendi kaderini bizzat tayin hakkının yalnızca Yahudilere ait olduğunun yer aldığı "Yahudi Ulus Devleti" yasasının baskıyı meşrulaştırdığını ve İsrail'in "faşist ve ırkçı bir devlet" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Filistinlilere tank ve topla saldıran İsrail'in bir terör devleti olduğunu ve Hitler'in ruhunun bazı İsrail yöneticilerinde yeniden hortladığını" dile getirmişti.

Netanyahu Erdoğan'a cevaben, "Erdoğan Suriyelileri ve Kürtleri katlediyor, binlerce vatandaşını da hapsediyor. Bu büyük demokratın ‘Yahudi Ulus Devlet' yasasını eleştirmesi, yapılabilecek en büyük iltifattır” dedi. Netanyahu ayrıca, Türkiye'nin Erdoğan yönetimi altında "karanlık bir diktatörlüğe" dönüştüğünü de söyledi.

Başbakan Netanyahu'nun ısrarıyla oya sunulan ve muhalefet ile Devlet Başkanı Reuven Rivlin'in protesto ettiği "Yahudi Ulus Devleti" yasası, Arapçayı ikinci resmi dil olmaktan çıkarıyor ve sadece resmi daireler ile trafik levhalarında kullanılmasına izin veriyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

“Yahudi ulus devleti” yasasına AB ve Türkiye'den tepki

İsrail'i "Yahudi ulus devleti" diye tanımlayan yasaya AB ve Türkiye'den sert tepki geldi. AB, iki devletli çözümü engelleyecek her türlü adımdan kaçınılmasını isterken Türkiye yasayı "ırkçı bir adım" diye niteledi. (19.07.2018)  

Benzer içerik

Erdogan mit Özil

Erdoğan: Özil'e ırkçılık yapılması kabul edilemez 24.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle fotoğrafı nedeniyle tartışmalara yol açan ve Alman milli takımından ayrılan Özil'in tutumunun "yerli ve milli" olduğunu belirtti.

Türkei - Sicherheitskräfte vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul

KSTA: Türkiye otoriter bir devlet olma yolunda ilerliyor 20.07.2018

Alman basınındaki yorum konuları arasında, Türkiye’deki olağanüstü hâlin sona ermesi, İspanya’nın Puigdemont hakkındaki iade talebini geri çekmesi ve İsrail'deki Yahudi ulus devlet yasası öne çıkıyor.

WM 2018 Deutschland Südkorea Mesut Özil

Die Welt: Özil karışık duygular içinde 23.07.2018

Mesut Özil’in Alman futbol milli takımını bıraktığını açıklaması ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Iranischer Außenminister in Berlin Mohammed Dschawad Sarif (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

İran'dan ABD'ye yanıt: Dikkatli olun

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Trump'a İran'ı tehdit etmemesi uyarısında bulundu. Trump, İran Cumhurbaşkanı'nın meydan okuyuşuna ağır tehditlerle karşılık vermişti. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 