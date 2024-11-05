Netanyahu Savunma Bakanı'nı görevden aldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladı. Netanyahu, İsrail'in devam eden askeri operasyonlarının yönetimi konusunda Gallant'a güvenmediğini ifade etti. "Bir savaşın ortasında Başbakan ve Savunma Bakanı arasında tam güven hiç olmadığı kadar elzemdir" diyen Netanyahu, kendisiyle Gallant arasında operasyonların ilk aylarında mevcut olan bu güvenin son aylarda sarsıldığını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanlığı'na Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı atadığı, Katz'dan boşalan koltuğa da Gideon Saar'ın geçeceği kaydedildi.

Gallant'dan açıklama

Görevden alınan Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini temin etmenin "hayatının amacı" olmaya devam edeceğini kaydetti. Gallant, Netanyahu'nun görevden alma kararını açıklamasından dakikalar sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin güvenliği hayatımın misyonuydu ve her zaman öyle kalacak" diye yazdı.

Hükümet içindeki görüş ayrılıkları

İsrail hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının hemen ardından Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ilk zamanlarda birlik içinde bir görünüm verse de operasyonların uzaması ve ve Lübnan'a da yayılmasıyla hükümet üyeleri arasında belirgin fikir ayrılıkları baş göstermeye başlamıştı. Netanyahu, Hamas üzerinde daha fazla baskı kurulmasını isterken, daha pragmatik bir yaklaşım benimseyen Gallant, şimdiye kadarki operasyonların, rehineleri geri getirebilecek diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları sağladığını savunuyordu.

Netanyahu'nun 2023'ün Mart ayında Gallat'ı görevden alma girişimi Başbakan aleyhinde protestolara neden olmuştu. Netanyahu, yaz aylarında da bu fikri gündeme getirse de kararını hayata geçirmemişti.

AP,Reuters,AFP/SÖ,BK

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