  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri OrtadoğuTürkiye ekonomisi
Politikaİsrail

Netanyahu Savunma Bakanı'nı görevden aldı

5 Kasım 2024

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı "güven eksikliğini" gerekçe göstererek görevden aldı. İki isim arasında Gazze operasyonlarının devamı konusunda önemli görüş ayrılıkları yaşanıyordu.

https://p.dw.com/p/4mf7U
İsrail'in görevden alınan Savunma Bakanı Gallant ve Başbakan Netanyahu.
Gallant ve Netanyahu arasında İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik önemli görüş ayrılıkları olduğu biliniyordu. Fotoğraf: DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladı. Netanyahu, İsrail'in devam eden askeri operasyonlarının yönetimi konusunda Gallant'a güvenmediğini ifade etti. "Bir savaşın ortasında Başbakan ve Savunma Bakanı arasında tam güven hiç olmadığı kadar elzemdir" diyen Netanyahu, kendisiyle Gallant arasında operasyonların ilk aylarında mevcut olan bu güvenin son aylarda sarsıldığını ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanlığı'na Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı atadığı, Katz'dan boşalan koltuğa da Gideon Saar'ın geçeceği kaydedildi.

Gallant'dan açıklama

Görevden alınan Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini temin etmenin "hayatının amacı" olmaya devam edeceğini kaydetti. Gallant, Netanyahu'nun görevden alma kararını açıklamasından dakikalar sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin güvenliği hayatımın misyonuydu ve her zaman öyle kalacak" diye yazdı.

Hükümet içindeki görüş ayrılıkları

İsrail hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının hemen ardından Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ilk zamanlarda birlik içinde bir görünüm verse de operasyonların uzaması ve ve Lübnan'a da yayılmasıyla hükümet üyeleri arasında belirgin fikir ayrılıkları baş göstermeye başlamıştı. Netanyahu, Hamas üzerinde daha fazla baskı kurulmasını isterken, daha pragmatik bir yaklaşım benimseyen Gallant, şimdiye kadarki operasyonların, rehineleri geri getirebilecek diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları sağladığını savunuyordu.

Netanyahu'nun 2023'ün Mart ayında Gallat'ı görevden alma girişimi Başbakan aleyhinde protestolara neden olmuştu. Netanyahu, yaz aylarında da bu fikri gündeme getirse de kararını hayata geçirmemişti. 

AP,Reuters,AFP/SÖ,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 