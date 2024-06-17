Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu savaş kabinesini feshettiğini duyurdu. İsrail basını, muhalif lider Benny Gantz'ın istifasının ardından bunun beklenen bir adım olduğunu yazdı. Netanyahu'nun ofisinden bir yetkili, Gantz'ın ayrılmasıyla savaş kabinesinin "gereksiz" bir yapıya dönüştüğünü, bu nedenle feshedildiğini söyledi.

7 Ekim'deki Hamas baskınının ardından Netanhayu, muhalefet liderlerine çağrı yaparak bir birlik hükümeti kurulmasını önermişti. Muhalif siyasetçi Gantz, Netanyahu'ya destek için bir savaş kabinesi kurulmasını şart koşmuş ve 11 Ekim'de kabineye katılmıştı.

Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarının kabineye dahil olmak için girişimde bulundukları, ancak İsrail Başbakanının, Gantz'ı ikna etmek için bulunan bu formüle onun yokluğunda ihtiyaç olmadığı yanıtını verdiği belirtiliyor. İsrail basınına göre Netanyahu, kabineyi dağıtacağını dün akşam ortaklarına haber verdi.

Gazze'de savaş dokuzuncu ayına girerken Gantz, ateşkes sağlandıktan sonra Gazze Şeridi'ne ne olacağına dair yaşanan anlaşmazlık üzerine geçen hafta başında istifa etmişti. 65 yaşındaki politikacı, savaş sonrasına dair bir plan olmadığından şikayet ediyordu. Olası erken seçimler öncesi Gantz'ın Netanyahu'dan ayrışarak siyasi geleceğini garanti altına almak istediği yorumları da yapılıyor.

Gantz'ın hemen ardından savaş kabinesinin bir diğer üyesi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da istifasını açıklamıştı.

Gantz'ın yokluğu veya 6 üyeli savaş kabinesinin dağılması Netanyahu'yu siyasi baskı altında bıraksa da seçim zorunluluğu getirmiyor, dolayısıyla iktidardaki Netanyahu koalisyonunu tehdit etmiyor. Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu 120 sandalyeli parlamentoda 64 vekille ayakta kalmak için yeterli sayıya sahip. Gantz'ın lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin mecliste 8 sandalyesi var.

Daha merkezde ve ılımlı bir figür olarak görülen Benny Gantz'ın yokluğunda Netanyahu'nun sertlik yanlısı aşırı sağcı ortaklarının etkisine açık olacağı değerlendiriliyor.

DW / MUK,JD

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