Netanyahu: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor

İsrail'i Başbakanı Benyanim Netanyahu Gazze'deki savaşın İsrail'i "çok ağır bir bedel ödemeye" zorladığını söyledi. Netanyahu, İsrail ordusunun Cuma gününden bu yana 14 askerin çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Gazze'deki sert çatışmaların ardından bugün zor bir sabah. Savaş bizi çok ağır bir bedele zorluyor ama savaşmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Bunun uzun bir savaş olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın yok edilmesi, rehinlerin kurtarılması ve Gazze'nin İsrail için bir daha tehdit oluşturmayacak duruma getirilmesi" hedeflerine ulaşana kadar durmayacaklarını kaydetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde kara operasyonuna başladığı 27 Ekim'den bu yana 153 askerini kaybetti. Cumartesi günü 10 askerin ölümü, İsrail ordusunun bir günde yaşadığı en büyük kayıp olarak kaydedildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Menahem KAHANA/POOL/AFP

ABD ile ilgili haberleri yalanladı

Netanyahu, Pazar günü parlementoda yaptığı konuşmada ise ABD'nin İsrail'i operasyonlarını genişletmemesi konusunda ikna ettiği yönündeki haberleri yalanladı. "ABD'nin bizim operasyonlarımızı engellediği şeklinde haberler görüyorum" diyen İsrail Başbakanı, "Bunlar doğru değil. İsrail egemen bir devlettir; savaşla ilgili kararlar bizim operasyonel görüşlerimiz doğrultusunda alınıyor ve bununla ilgili ayrıntıya girmeyeceğim" diye konuştu. Netanyahu, kararların dış baskılarla alınmadığını savundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Cumartesi günkü haberinde Başkan Joe Biden'ın Netanyahu'yu Lüban'daki Hizbullah'a saldırmaması konusunda ikna ettiğini yazmıştı.

Netanyahu-Biden görüşmesi

İki lider Cumartesi günü telefonda görüşmüş, görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın sivil nüfusun ve insani yardım görevlilerinin korunmasının, sivil halkın güvenli bölgelere geçebilmesinin önemine vurgu yaptığı belirtilmişti.

Görüşmeyle ilgili daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yapmadığını söylemişti.

İslami Cihad örgütü Kahire'de

İsrailli rehinelerin bir kısmını elinde tutan Filistin İslami Cihad örgütünden bir heyet bir ateşkes sağlanması için Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti. İran destekli örgütün heyetinde yer alan bir isim Reuters'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin odağında İsrail'in halkımıza yönelik sadlırılarını durdurmak konusu var" dedi. Örgüt, İsrail ordusu Gazze'deki operasyonlarına son vermediği takdirde yeni bir rehine takasının olmayacağını ilan etmişti.

Gazze'de can kaybı artıyor

Diğer yandan Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar ve İsrail'in bombardımanı devam ediyor. Cumartesi gecesi hava saldırısı düzenlene Cibaliye'de çatışmaların sürdüğü bildirildi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamında operasyonel kontrolü sağladıklarını savunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Cumartesi'den bu yana 166 kişinin ölümüyle birlikte İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 20 bin 424'e ulaştı. On binlerce kişi de yaralandı. İsrail bombardımanı sonucu çöken binaların altında hala çok sayıda ceset olduğu düşünülüyor.

Reuters,AFP,dpa/GY,JD

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