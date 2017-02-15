Netanyahu: Saldırıların şiddetini daha da artıracağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad Hareketi hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" dedi.

Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın "hiç beklemediği şekilde vurulacağını" söyledi.

Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle vurulan iki İsrailli kadının ölümünden "büyük üzüntü" duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Tansiyon düşmüyor

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail ordusunun Hamas ve İslami Cihad'ı hedef aldığını duyurduğu hava saldırılarında Pazartesi gününden beri dokuzu çocuk, 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail, ölenlerden en az 16'sının Hamas militanı olduğunu belirtiyor.

Hamas ise Salı günü öğlen saatlerinde İsrail kentleri Aşkelon ve Aşdod'a 137 roket attığını bildirdi. Hamas, İsrail'in hava savunma sistemlerini atlatabilmek için bu roketlerin tamamını beş dakika içinde fırlattığını duyurdu.

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere sert müdahalesi sonrasında İsrail'e roket saldırıları başlatmıştı. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde geçen cuma gününden beri yaşanan çatışmalarda 700'den fazla Filistinli yaralandı.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

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