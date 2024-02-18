Netanyahu Refah'a operasyonda ısrarcı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Cezayir'in talebiyle gelecek hafta Gazze'de "derhal" ateşkes sağlanmasını öngören bir karar tasarısını oylamaya hazırlanırken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine operasyon düzenleyeceklerini duyurdu.

Netanyahu gazetecilere yaptığı açıklamada "Tabii ki bunu savaş alanındaki sivillerin güvenli bölgelere geçişini sağladıktan sonra yapacağız" şeklinde konuştan Netanyahu İsrail'in uluslararası baskılara da boyun eğmeyeceğini sözlerine ekledi.

Netanyahu "Refah'aoperasyon yapmamamızı isteyenler bize aslında 'savaşı kaybedin' diyor" şeklinde konuşarak buna izin vermeyeceğini belirtti.

Hamas yönetimi ile "hesaplaşılacağını" belirten Netanyahu bunun bir zaman meselesi olduğunu kaydetti.

Filistin ile gelecekte varılacak bir barış anlaşmasının uluslararası taraflarca dikte edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen İsrail Başbakanı, "Bir uzlaşmaya ancak iki taraf arasında ve önkoşulsuz yapılacak direkt müzakerelerle varılabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

ABD ve müttefikleri İsrail'in rızası olmadan bir Filistin devletini tanıyabilecekleri konusunda sinyal verdiklerine dair basında yer alan haberlere tepki gösteren Netanyahu İsrail'in "Filistin'in tek taraflı tanınması" durumunda İsrail'in böyle bir şeye şiddetle karşı çıkacağını söyledi.

Netanyahu "bu daha önce görülmemiş terörden" sonra Filistinlilerin devlet ile ödüllendirilmesine karşı uyardı.

ABD BM taslağına karşı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Cezayir'in talebiyle gelecek hafta Salı günü Gazze'de "derhal" ateşkes sağlanmasını öngören bir karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor.

AFP haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington'un bunu veto edeceği bildiriliyor.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield Cezayir'in taslak önerisine yönelik olarak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır ve Katar liderleri ile altı hafta boyunca çatışmalara duraklama sağlanacak bir rehine takası üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Thomas-Greenfield, bir BM karar tasarısının bu müzakerelere ters etki yapacağını savunarak taslak olduğu şekilde oylamaya alınırsa bunun kabul edilmeyeceğini belirtti ve "ABD bu karar taslağına ilişkin eylemi desteklemiyor" dedi.

AFP'ye göre taslak metninde "bütün taraflarca saygı gösterilecek şekilde derhal insani ateşkes talep ediliyor." Metinde ayrıca "Filistin nüfusunun zorla yerlerinden edilmesi reddediliyor" ve "bütün rehinelerin koşulsuz bir şekilde derhal serbest bırakılması" ifadeleri yer alıyor.

Daha önceki metinlerde olduğu gibi bu taslak metninde de İsrail ve ABD'nin karşı çıkmasına temel oluşturan bir şekilde Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı kınanmıyor.

Ekim ve Aralık aylarında Washington ateşkes çağrısı yapan taslak metinlerini veto etmişti.

Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den bu yana biri Filistin topraklarına insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunan Gazze ile ilgili iki karar kabul etti.

Dpa, AFP / SSB, EC