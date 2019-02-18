 Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir | DÜNYA | DW | 28.02.2019

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DÜNYA

Netanyahu rüşvet ve yolsuzluktan yargılanabilir

İsrail'de başsavcı işadamlarından pahalı hediyeler kabul ettiği ve görevini kötüye kullandığı öne sürülen Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma açılabileceğini bildirdi. Netanyahu suçlamaları canlı yayında reddetti.

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu (picture-alliance/newscom/D. Hill)

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yolsuzluk suçlanmasıyla yargılanabileceği bildirildi. Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlarından iddianame hazırlayacağını açıkladı.

Kesin olmayan karar, İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan erken genel seçimler öncesinde Netanyahu'yu zor durumda bırakabilir. Başsavcı soruşturmaya ilişkin nihai kararından önce Netanyahu'yu dinleyecek.

Canlı yayında iddiaları reddetti

Canlı yayında iddialara yanıt veren Netanyahu, hakkındaki suçlamaların boşa çıkacağını söyledi. Suçlamaları siyasi amaca hizmet eden "eşi benzeri görülmemiş bir cadı avına" benzeten Netanyahu, daha uzun yıllar başbakanlık görevini sürdürmeye niyetli olduğunu da belirtti. Dördüncü dönemi için yarışacak olan 69 yaşındaki Netanyahu, yeniden seçilirse İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı unvanına ulaşabilir.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisinden yapılan açıklamada da Başbakan hakkında soruşturma açılması niyeti "siyasi zulüm" olarak nitelendi.

Netanyahu'yu yargı önüne çıkarabilecek en önemli iddia zengin işadamlarından kabul ettiği toplam değerleri 264 bin doları bulan hediyeler. Başbakanın bu hediyeleri "rüşvet" olarak aldığı öne sürülüyor. Ayrıca Netanyahu ve eşinin kamu kaynaklarından 100 bin doları kendi özel harcamaları için kullandığı iddia ediliyor.

Netanyahu eğer yargılanırsa rüşvet suçundan 10 yıl, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarındansa 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

rtr/GY,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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