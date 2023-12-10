Netanyahu: İran Kuzey Kıbrıs'ı terör için kullanıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kıbrıs'ta İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere yönelik bir saldırının engellenmesinde Güney Kıbrıs yönetimine yardım ettiklerini açıkladı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, saldırının boşa çıkarılmasında Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına yardım ettiğini söyleyen Netanyahu saldırı emrinin İran tarafından verildiğini iddia etti. İsrail Başbakanı, 7 Ekim tarihinde Gazze'de çatışmaların patlak vermesinden sonra bu tür tertiplerin sayısında bir artış olduğunu ifade etti.

Netanyahu İran'ın Kuzey Kıbrıs'ı "hem kendi terör amaçları hem de operasyon ve geçiş bölgesi olarak" kullanmasından İsrail'in "rahatsız" olduğunu söyledi.

Kathimerini Kıbrıs gazetesi iki İran vatandaşının adadaki İsrail vatandaşlarına saldırı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. Gazetenin haberinde şahısların henüz planın erken safhasında, potansiyel hedeflerle ilgili istihbarat toplama aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin siyasi sığınmacı statüsünde oldukları ve İran Devrim Muhafızları'ndan bir kişi ile ilişkili oldukları ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa, Kıbrıs hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde iki şahsın sınır dışı edileceğini duyurdu. Ajansa konuşan kaynaklar, söz konusu şahıslarla ilgili bilgilerin kendilerine Batılı istihbarat servislerinden geldiğini dile getirdi.

İsrail'den uçakla sadece 40 dakika uzaklıkta olan Kıbrıs birçok İsrail vatandaşı için bir tatil ve yatırım merkezi.

Reuters,dpa / EC,ET

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