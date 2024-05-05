Netanyahu Hamas'ın savaşı sona erdirme talebini kabul etmedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi talebini bir kez daha reddederek, "İsrail devleti bu talebi kabul edemez" dedi.

Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada, "Hamas taburlarının sığınaklarından çıkacakları ve Gazze Şeridi'nde kontrolü yeniden sağlayacakları bir durumu kabul etmeye hazır değiliz" denildi. Açıklamada, talebin kabul edilmesi halinde "Hamas'ın askeri altyapısını yeniden oluşturacağı ve İsrail halkı için yeniden bir tehdit olacağı" ifade edildi.

Netanyahu açıklamada, İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de çatışmalara ara verilmesini ise kabul edeceğini kaydetti.

Haniye'den Netanyahu'ya suçlama

Gazze savaşında ateşkes sağlanması için yapılan dolaylı görüşmelere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediliyor.

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes istiyor Fotoğraf: AFP

Müzakerede arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve ABD, Gazze Şeridi'nde yedi aydır devam eden savaşın 40 gün süreyle durdurulması ve İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takas edilmesi önerisine Hamas'ın yanıt vermesini bekliyor. Taraflardan gelen açıklamalar görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanması ümidini azaltıyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Netanyahu'yu görüşmeleri sabote etmekle suçladı. Haniye, Netanyahu'nun sözlerine ilişkin açıklamasında, İsrail Başbakanı'nın "salgırganlığı sürdürmek için gerekçeler" bulmaya çalıştığını öne sürdü. Haniye, Netanyahu'yu "çatışma döngüsünü genişletme ve farklı arabulucu ve tarafların çabalarını sabote etmeye çalışmakla" suçladı.

Hamas, savaşı sonlandırmayan anlaşmayı reddetti

Görüşmeler başlamadan önce ise ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas Filistin topraklarındaki savaşı sona erdirmeyen herhangi bir anlaşmayı reddetti.

Hamas yetkilisi "Savaşın sona ermesini öngörmeyen bir anlaşmayı hiçbir koşulda onaylamayacaklarını" söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kişisel hesapları" nedeniyle bir anlaşmadan yana olmadığını savunan Hamas yetkilisi, Hamas'ın bir anlaşmadan yana olduğunu ancak anlaşmayı "ne pahasına olursa olsun" yapmayacaklarını söyledi. Aynı yetkili, eğer bir anlaşma sağlanamazsa Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta kara harekâtında ısrar eden İsrail'in "bunun tüm sorumluluğunu" taşıyacağını ifade etti.

Hamas, Kahire'de dün yapılan görüşmelerin "hiçbir ilerleme" getirmediğini de kaydetti.

Hamas, heyetinin Kahire'ye gitmesinden önce yaptığı açıklamada ise öneriyi "olumlu bir ruhla" incelediklerini ve Kahire'de "bir anlaşmaya varmak" istediklerini belirtmişti.

İsrail: Hamas'ın talebi anlaşma olasılığını engelliyor

İsrail ise görüşmelerde Hamas'ın kalıcı ateşkes talebinin engel oluşturduğu görüşünde.

Üst düzey bir İsrail hükümet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, geçici ateşkes ve kalan rehinelerin salıverilmesi konusundaki müzakerelere, Hamas'ın kalıcı ateşkes talebinin engel teşkil ettiğini söyledi.

İsrail hükümet yetkilisi "Hamas şu aşamaya kadar savaşın sona ermesi konusundaki talebinden vazgeçmedi, bu da bir anlaşma olasılığını engelliyor" şeklinde konuştu. Aynı yetkili Hamas'ın rehinelerin tümünü serbest bırakması karşılığında İsrail'in savaşın sona ermesini kabul ettiği yönündeki haberleri ise yalanladı.

Kahire'de dün yapılan görüşmelere İsrail delegasyon göndermedi. İsrail hükümet temsilcisi müzakerelerde ilerleme olması halinde heyet gönderileceğini kaydetmişti.

BM Gazze Şeridi'nde açlık uyarısında bulundu Fotoğraf: Ramadan Abed/REUTERS

Bu arada Netanyahu üzerinde rehinelerin serbest bırakılması için baksı artıyor. Tel Aviv'de dün rehinelerin serbest bırakılması için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1170 kişiyi öldürmüş, ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 kişiyi rehin almıştı. İsrail, halen Filistin topraklarında tutulan 128 rehineden 35'inin çoktan öldüğünü tahmin ediyor.

BM'den Gazze Şeridi'nde açlık uyarısı

Öte yandan Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

WFP Direktörü Cindy McCain ABD'li yayın kuruluşu NBC'ye yaptığı açıklamada "Gazze'de güneye doğru yayılan bir kıtlık" olduğunu söyledi. McCain, ihtiyaç duyulan şeyin insani yardım sağlamak için Gazze Şeridi'ne "ateşkes ve engelsiz erişim" sağlanması olduğunu belirtti.

AFP/SSB, JD

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