Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemede

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını görüşmek üzere Washington'da temaslarını sürdüren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendi ülkesinde başı dertte. İsrail Adalet Bakanlığı, Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamalarına ilişkin hazırlanan iddianamenin Kudüs'teki bölge mahkemesine sunulduğunu açıkladı. Böylece İsrail tarihinde ilk kez görevdeki bir başbakan hakkında yargı süreci başlatılıyor.

Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanmak üzere üç ayrı suçlama bulunuyor. İddianamede, Başbakan Netanyahu'nun medyada etkin olabilmek ve siyasi çıkar sağlayabilmek için "kirli anlaşmalar ve pahalı hediyeleşmeler yaptığı" öne sürülüyor. İddianamede Netanyahu hakkında rüşvet suçlamasından 10 yıla, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanmaktan suçlamalarından ise 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Netanyahu ve Trump Washington'da bir araya geldi

Dokunulmazlık başvurusunu geri çekti

Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye ulaşmadan kısa bir süre önce yolsuzluk dosyası nedeniyle İsrail Meclisi'ne yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekti. Söz konusu oylamanın sonucunun Netanyahu aleyhine olabilme ihtimali yüksek görünüyordu.

İsrail Başbakanı, kendisine yönelik girişi "darbe girişimi" olarak tanımlıyor. Mart ayındaki parlamento seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan Netanyahu, Facebook hesabı üzerinden konuya yönelik bir paylaşım yaptı.

Netanyahu paylaşımında "kendisi İsrail halkı için ABD’de, İsrail'in kalıcı sınırını ve İsrail'de gelecek nesillerin güvenliğini sağlamaya çalışırken, İsrail parlamentosunda kendisinin dokunulmazlığını kaldırmak üzere bir sirk sergilendiğini" savundu.

"Hem yargılanıp hem ülke yönetemez"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Trump'ın Ortadoğu planını görüşmek üzere Washington’da bulunan siyasi rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise Netanyahu'nun hakim karşısına çıkacağını ve kimsenin hakkında yolsuzluk, güveni kötüye kullanma ve rüşvet suçlamasıyla uğraşırken ülke yönetemeyeceğini ifade etti.

İsrail’de yaklaşık bir yıldır Netanyahu başbakanlığındaki geçici hükümet görev yapıyor. 2019'daki iki seçimden sonra hiçbir parti hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamış, koalisyon hükümeti kurma çalışmaları da sonuçsuz kalmıştı.

dpa,Reuters/GA,HS

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