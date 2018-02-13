Netanyahu hakkında yeni yolsuzluk suçlaması

İsrail emniyet yetkilileri, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq’e ilişkin yolsuzluk skandalında Başbakan Benyamin Netanyahu ve eşi Sara hakkında dava açılması tavsiyesinde bulundu. Pazar günü yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Benyamin ve Sara Netanyahu’nun rüşvet aldığı, sahtekarlık yaptığı ve güveni suistimal ettiğine dair yeterince kanıt bulunduğu vurgulandı.

Dosya 4000 olarak bilinen vakada, Netanyahu İletişimi Bakanı olarak da görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq'e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde Netanyahu hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Netanyahu ve yakın çevresinin Walla’daki önemli görevlere kimin getirileceği konusunda müdahalede bulunduğu öne sürülüyor. Netanyahu, bakanlık görevini 2017 yılında bırakmıştı.

Başbakan Netanyahu ise suçlamaları reddederek, medyanın kendisine yönelik bir cadı avı yürüttüğünü savundu.

İsrail emniyeti, daha önce iki vakada daha Netanyahu hakkında dava açılması tavsiyesinde bulunmuştu. Netanyahu ve eşine dava açılması konusunda kararı başsavcılık verecek. Başsavcılığın kararını vermesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Bezeq'in sahibi Şaul Eloviç, eşi ve oğlu ile üç kişi hakkında da daha dava açılması tavsiyesinde bulunuldu.

dpa,rtr/JD,EC

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