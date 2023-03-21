Netanyahu hükümetinden tartışmalı yerleşim yeri hamlesi

İsrail meclisi, işgal altındaki Batı Şeria’daki dört İsrail yerleşim yerine dönüşün önünü açan düzenlemeyi onayladı. İsrail’in en sağcı hükümeti olarak nitelendirilen hükümetin hamlesi Filistinlilerin tepkisini çekti.

İsrail’de parlamento, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da yaklaşık 20 yıl önce boşalttıkları topraklara dönüşünün önünü açan düzenlemeyi onayladı. Meclis’te 2005 yılında hayata geçirilen ve bu yerleşimcilerin tahliyesini öngören ilgili kanunda yapılan değişiklik, İsrail işgali altındaki bölgede bulunan dört yerleşim birimini kapsıyor. Kararın, 120 sandalyeli parlamentoda 31 milletvekilinin onayıyla alındığı, 18 milletvekilinin düzenlemeye karşı çıktığı, kalanların ise oylamaya katılmadığı ya da çekimser kaldığı belirtildi.

Düzenlemeyi öven İsrail Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, bu adımı "anavatana ait olan topraklarda İsrail’in gerçek anlamda yeniden onarımı ve kuruluşu için atılan ilk önemli adım" olarak nitelendirdi. Parlamentonun kararı, İsrail’in 2005’te Gazze Şeridi’nden çekilme planının parçası olarak boşalttığı Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor köylerine dönüşü öngörüyor. 2005’ten bu yana birçok defa bölgeye yasa dışı biçimde geri dönmeye çalışan İsrailli yerleşimciler olmuş, ancak bu girişimler engellenerek yerleşimciler yeniden tahliye edilmişti.

Filistin: Uluslararası hukuka aykırı

"İsrail tarihinin en sağcı hükümeti" olarak değerlendirilen Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin bu adımı, Filistin Yönetimi’nin tepkisini çekti. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcüsü Ebu Rudeyne, "Bu, kınanmış ve reddedilmiş bir karardır ve uluslararası meşruiyete haiz tüm kararlara aykırıdır" diye konuştu.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı’ndan bu yana Filistinlilerin gelecekte kurulacak bir devletin can damarı olarak gördüğü topraklarda yaklaşık 140 yerleşim yeri kurdu. Uluslararası aktörlerin çoğu, İsrail’in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerlerini kınayarak uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu genişlemenin barışın önünde engel oluşturduğunu belirtiyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’e bölgedeki tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapmıştı.

Reuters,dpa/SÖ,EC

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