 Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti | DÜNYA | DW | 21.10.2019

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DÜNYA

Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini açıkladı. Netanyahu'nun çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (solda) ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (solda) ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin

İsrail'de hükümeti kurma girişimi başarısız olan Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine verilen sürenin dolmasına iki gün kala bu görevi Cumhurbaşkanı Reuten Rivlin’e iade ettiğini açıkladı.

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Rivlin'in sözcüsü, Rivlin'in’in siyasi partilerle Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz’a bu görevi verme konusunu görüşeceğini ifade etti.

Geçen ay düzenlenen seçimlerde Netanyahu’nun partisi Likud, mecliste (Knesset) tek başına hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Rivlin, mecliste 55 milletvekilinin aday önerisi Netanyahu’dan yana olduğu için bu görevi ona vermişti. Gantz ise 54 milletvekilinin desteğini alabilmişti.

İsrail başbakanı, rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gantz’la bir ittifak hükümeti kurmayı umut ediyordu. Ancak bu hükümet için gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Ülkeyi bir siyasi belirsizliğin içine iten bu süreçte merkezdeki Mavi - Beyaz İttifakı’nın lideri Gantz’ın çabaları da boşa çıkarsa, İsrail’de bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gidilebileceği belirtiliyor.

rtr, AP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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