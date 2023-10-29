Netanyahu: Gizli servis beni uyarmadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas saldırısına ilişkin kendine gizli servisten bir uyarı gelmediğini dile getirdi. Netanyahu ayrıca, Hamas'a karşı yürütülen savaşın "uzun ve zorlu" olacağını ifade etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın olası bir savaş hazırlığı içinde olduğu konusunda, ülkesinin gizli servisi tarafından uyarılmadığını dile getirdi.

Netanyahu, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, "Başbakan, hiçbir şekilde ve hiçbir zaman Hamas'ın savaş niyetleri konusunda uyarılmadı. Bilakis askeri gizli servis şefi ve Şin Bet'in (İsrail'in yurt içi gizli servis örgütü) başkanı dahil tüm güvenlik yetkilileri, Hamas'a karşı uyguladığımız caydırıcılığın işe yaradığını ve bu örgütün uzlaşma arayışı içinde olduğu fikrini dile getiriyordu" ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu mesajında, bu fikirlerin savaşın başlangıcına dek sürekli önüne konduğunu belirtti. İsrail'in üst düzey generalleri, gizli servis yöneticileri ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın aksine Netanyahu, 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısı ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyor.

Netanyahu’nun mesajının ardında, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısı esnasında bir gazetecinin askeri istihbarat başkanı ve Şin Bet’ten yükselen savai tehlikesine karşı uyarıda bulunan bir belgeyi Netanyahu’ya ilettiğini söyleyip, başbakana bu belgeyi görmezden gelip gelmediğini sormasının olduğu belirtiliyor. Başbakan Netanyahu, X mesajında bu soru ile ilgili olarak "Yalan iddialar" ifadesini kullandı.

"Düşman bölgeleri" gözetlemekle görevli çok sayıda asker, Hamas saldırısından önceki hafta ve aylarda, Gazze Şeridi'nde "tehlikeli hareketler" gördüklerini, bu konuda uyarılarda bulunduklarını, ancak bu uyarıların üstleri tarafından dikkate alınmadığını bildirmişti.

"Savaş uzun ve zorlu olacak"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu diğer yandan, ordunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarının genişletmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Hamas'a karşı savaşının "uzun ve zorlu olacağını" belirtti.

Netanyahu, Cumartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında "Gazze Şeridi'ndeki savaş uzun ve zorlu olacak ve biz buna hazırlıklıyız" dedi. İsrail Başbakanı açıklamasında, "Bu hedefleri belli olan bir savaşın ikinci evresi: Hamas'ın ordu ve liderlik kapasitesini yok etmek ve rehineleri evlerine getirmek" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca, kara operasyonlarını genişletme kararını oy birliğiyle aldıklarını aktardı.

dpa,AFP/ SÖ,ET

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