Netanyahu: Gazze’ye yönelik operasyon olağanüstü başarılı

İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren hava saldırıları sonrasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a yönelik hava saldırılarını “olağanüstü bir başarı” olarak değerlendirdi.

Netanyahu, “operasyon ile hedeflerimize ulaştık” derken, Gazze Şeridi’ndeki bir yer altı duvarı ile savunma tünelini yok ettiklerini belirtti. “Hamas artık saklanamaz” diyen Netanyahu, Hamas’ın birçok ileri gelen üyesini öldürdüklerini iddia etti.

Netanyahu, Hamas’a karşı yeni “oyun kurallarından” bahsetti. Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi’nden ileride gelebilecek hava saldırılarına karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini ifade eden Netanyahu, “Denklemi sadece operasyon süresince değil, aynı zamanda gelecek için de değiştirdik” diye konuştu.

Video izle 09:39 Paylaş İsrail ve Filistinliler arasındaki son gerginlik nasıl patlak verdi? E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3tdhw İsrail ve Filistinliler arasındaki son gerginlik nasıl patlak verdi?

Mescid-i Aksa’da arbede çıktı

Ateşkesin sağlanmasından saatler sonra Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedenin çıktığı aktarıldı. İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld Mescid-i Aksa yerleşkesinde “ayaklanmaların başladığını” ifade ederken, “yüzlerce kişinin polislere taş ve molotof kokteyli” attığını ve polislerin de “olay yerinde yanıt verdiğini ve isyancıları dağıtmaya başladığını” söyledi. AFP muhabirleri taraflar arasındaki çatışmaların devam ettiğini ve polisin plastik mermi ile ses bombası kullandığını aktardı.

İsrail polisi ile Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'da arbede yaşandı

Türkiye: Gazze’ye uygulanan abluka kaldırılmalı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkese dair açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz” dedi. Hedefin sadece ateşkes sağlamanın olmadığının ifade edildiği açıklamada, soruna iki devletli bir çözümün bulunması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, “Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz” denildi.

İsrail’in “Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir” denilen açıklamada, Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolunun “İsrail işgalinin sona erdirilmesinden” geçtiği belirtildi.

Ateşkes sağlanmasının ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler sokaklarda ateşkes anlaşmasını kutladı

Gazze’de 243, İsrail’de 12 can kaybı

Mısır’ın taraflar arasında arabuluculuk ettiği ve Cuma sabaha karşı 02.00’de yürürlüğe giren ateşkes öncesinde her iki taraftan karşılıklı hava saldırıları yapıldığı belirtildi. Gazze’deki yetkililer Cuma sabahı yıkıntılar arasından 5 kişinin cansız bedenine ve 10 yaralıya ulaştıklarını açıkladı.

En son hayatını kaybedenler ile 11 günlük çatışmalarda Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı 66’sı çocuk olmak üzere 243’e yükselirken, Hamas’ın attığı roketler sonucunda İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak açıklandı. Gazze Şeridi’nde 58 bin Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Merkel ateşkesi olumlu karşıladı

Ateşkese uluslararası camiadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Alman hükümet sözcüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ateşkesi olumlu karşıladığı belirtildi. Bundan sonra önemli olanın ateşkesin sürekli olarak devam ettirilmesi, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin insani ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtilafın uzun süreli çözümü için iki devletli konsept üzerinden çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Alman hükümet sözcüsünün açıklaması, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Perşembe günü bölgede gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra geldi. Maas, ziyaretinde şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İsrailli ve Filistinlilerin “çatışmanın temel nedenlerini ele alabilmek için bundan sonra huzuru sağlama konusunda sorumluluğa” sahip olduklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını olumlu karşıladığını ve ateşkesi sağlamlaştırmak ile bölgedeki durumu uzun süreli olarak istikrarlı hale getirmek için her iki tarafa da çağrıda bulunduğunu söyledi. Von der Leyen paylaşımında “Sadece siyasi bir çözüm herkese kalıcı barışı ve güvenliği getirir” dedi.

Biden: Ortadoğu’da barış için fırsat

ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkesin Ortadoğu'da barış için bir fırsat olduğunu söyledi. "İnanıyorum ki Filistinliler ve İsrailliler eşit olarak güven içinde yaşamayı, özgürlük, refah ve demokrasiden eşit ölçüde yararlanmayı hak ediyor" diyen Biden, "Yönetimim bu yönde kararlı bir diplomasi sürdürmeye devam edecek"" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki günlerde İsrail'e giderek taraflarla görüşmesi bekleniyor.

Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları ve İsrail’in buna karşılık vermesi bölgede şiddetin tırmanmasına yol açmıştı.

dpa,AFP,AP,DW / DÇÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe