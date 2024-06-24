Netanyahu: Gazze savaşında yoğun aşama yakında bitecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridinde çatışmaların "yoğun" aşamasının çok yakında bitebileceğini söyledi. Ancak Hamas bölgeden tamamen uzaklaştırılana kadar savaşın süreceğini ekledi.

Netanyahu, "Yoğun aşama bittikten sonra güçlerin bir kısmını kuzeye kaydırma imkanımız olacak ve bunu yapacağız" dedi.

İran destekli Hizbullah ve İsrail arasında çatışmalar, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den beri neredeyse aralıksız sürüyor. Karşılıklı saldırılarda 400'den fazla Lübnanlı yaşamını yitirdi. Lübnan'da 90 bin, İsrail'in kuzeyindeki köylerde ise 60 bin kişinin çatışmalar sebebiyle yerinden olduğu değerlendiriliyor.

Netanyahu, daha fazla birliğin kuzeye konuşlandırılmasıyla İsrailli köylülerin evlerine dönebileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı, Hizbullah'la topyekun savaş ihtimaline karşı diplomatik çözümden yana olduğunu ancak bunun olmama ihtimaline hazırlandıklarını ifade etti. Kuzey sınırında Hizbullah ile aralarına "fiziki mesafe koyacaklarını" söyledi.

Kanal 14'e verdiği mülakatta Netanyahu, bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de çatışmalara "kısmi ara" vermeyi teklif ettiklerini de açıkladı.

Hamas'la "savaşı bitirmeye yönelik bir anlaşma olup olmayacağı" sorusu üzerine ise "Hayır. Savaşı bitirip Hamas'ı orada bırakmayacağız" dedi, bazı rehinelerin dönüşüne imkan tanıyacak kısmi bir anlaşma teklif ettiklerini söyledi.

Bu arada Lübnan sınırında tansiyonun arttığı sırada Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün İsrail'de temaslarda bulunacak. Bu 7 Ekim'deki Hamas baskınından beri Baerbock'un İsrail'e gerçekleştirdiği sekizinci ziyaret.

Reuters, DW / MUK,BÖ

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