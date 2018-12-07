 Netanyahu: Bize saldıran hayatıyla öder | DÜNYA | DW | 13.12.2018

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DÜNYA

Netanyahu: Bize saldıran hayatıyla öder

Batı Şeria'da iki İsrail askerinin öldürülmesi sonrasında Ramallah'a giriş-çıkışlar kapatıldı. Başbakan Netanyahu "Bize saldıran hayatıyla öder" açıklaması yaptı.

Israelischer Premier Benjamin Netanjahu (AFP/Getty Images/S. Scheiner)

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik tırmanıyor. İki İsrail askerinin Batı Şeria'da bir otobüs durağında vurulmasından sonra İsrail ordusunun Ramallah’a giriş-çıkışları kapattığı bildiriliyor. Olayda bir İsrail askerinin de yaralandığı ve bir İsrailli sivilin durumunun ise ağır olduğu aktarılıyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu "İsrail'in bunu yapanlardan hesap soracağını” söyledi. Netanyahu “Bizim temel prensibimiz bize kim saldırırsa ya da saldırmaya kalkarsa, bunu hayatıyla öder” dedi. Hamas'ın saldırıyı övdüğü, Filistin yönetiminin ise son dönemde tırmanan şiddeti kınadığı bildirildi.

İsrail ordusunun olaydan sonra kontrol noktaları oluşturduğu belirtildi. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada tek kişi olduğu sanılan saldırganın bir arabadan inip ateş açtıktan sonra Ramallah’a doğru kaçtığını ve arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Batı Şeria ve Kudüs'te aylardır tırmanan gerilim neticesinde çıkan olaylarda son 24 saatte toplam altı kişinin öldüğü bildiriliyor.

BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da son günlerde tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, "özellikle sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadığını" kaydetti.

Hamas 2006 yılındaki seçimlerin ardından Gazze Şeridi'nde kontrolü ele geçirmiş, ardından İsrail ile Hamas arasında üç kez yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Gazze'deki Filistinli silahlı gruplar geçen ay İsrail ile Mısır arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

dpa,AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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