Netanyahu: Savaş devam edecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'la varılan rehine takasına ilişkin anlaşma hayata geçirildikten sonra savaşın devam edeceğini söyledi. Tel Aviv’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, "İsrail, hedeflerine ulaşana kadar" çatışmaların süreceğini ifade etti.

Jerusalem Post, Başbakanın "Gazze artık İsrail’e bir tehdit oluşturmayacak. Hem güney hem de kuzeyde güvenliği yeniden temin edeceğiz. Kazanıyoruz ve mutlak zafere dek savaşacağız" ifadelerine yer verdi. Gazetenin haberine göre, Netanyahu, Hamas liderlerinin Gazze dışında da hedef alınabileceğine işaret ederek, "Mossad'a Hamas liderlerine karşı bulundukları yerde harekete geçme talimatı verdiğini" de söyledi.

İsrail Başbakanı, Hamas’la rehine takasının ise "zor, ama doğru bir karar" olduğunu savundu. Rehinelerin ülkelerine getirilmesini ahlaki bir ödev olarak değerlendiren Netanyahu, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest kalması için her türlü imkanınn seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez’den barış konferansı çağrısı

Diğer yandan kalıcı bir ateşkes ve iki devletli çözüm yönünde çabaların yoğunlaştırılması çağrıları artıyor. Çin, Rusya, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının ardından İspanya'dan da benzer bir çağrı geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, varlığını sürdürebilir bir Filistin devletinin kurulması için İsrail-Filistin çatışmasının ele alınacağı uluslararası bir barış konferansı önerisinde bulundu. Kudüs’te İsrailli mevkidaşı Netanyahu’yla görüşen Sanchez, kalıcı barış çağrısında bulunarak, "Bugün, barış için ciddi ve güvenilir bir perspektifi geri kazanmaya her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Siyasi bir çözüm olmazsa yeniden bitip tükenmeyen bir şiddet döngüsünün içine çekileceğiz" ifadelerini kullandı.

Barış için çalışmanın İsrail’in de çıkarına olduğunu savunan İspanya Başbakanı, "Bugün barış demek Birleşmiş Milletler kararları uyarınca Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ü de içine alan, varlığını sürdürebilir bir Filistin devleti kurulması demektir" diye konuştu.

Yardım kuruluşlarından kalıcı barış talebi

Çarşamba günü, İsrail ve Hamas arasında Katar’ın arabuluculuğuyla varılan anlaşmanın duyurulmasının ardından uluslararası yardım kuruluşları da ortak bir açıklama yaparak anlaşmanın dört günle sınırlı olmasının yeterli olmadığı eleştirisinde bulunmuş ve kalıcı ateşkes talep etmişti. Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Oxfam ve Save the Children gibi kuruluşların bulunduğu örgütler Gazze Şeridi'ne temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, yardımları ulaştırabilmek için Refah Sınır Kapısı'nın yanı sıra başka geçişlerin de açılmasını talep etmişti.

Arap Birliği ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcileri de, kalıcı barış ve iki devletli çözüm hedefiyle bu hafta BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerini ziyaret ederek mekik diplomasisi yürütüyor.

dpa,Reuters/SÖ,BK