 Netanyahu: ABD’nin ilhakı onaylayacağına şüphem yok | DÜNYA | DW | 27.04.2020

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DÜNYA

Netanyahu: ABD’nin ilhakı onaylayacağına şüphem yok

Bu yaz ABD’nin desteğiyle Batı Şeria’yı ilhak edeceklerini açıklayan Netanyahu, bunun "Siyonizm için tarihi bir an" olacağını söyledi. Öte yandan Suriye, İsrail’in Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Israel Jerusalem | Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident (Getty Images/AFP/G. Tibbon)

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yaz işgal altındaki Batı Şeria’nın geniş kısımlarını ilhak etme noktasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) onayını alacaklarından emin olduğunu söyledi.

Netanyahu Pazar günü, evanjelik Hristiyanlardan oluşan Brüksel merkezli "İsrail İçin Avrupa Koalisyonu" (ECI) kuruluşunun San Remo Konferansı’nın yüzüncü yılı vesilesiyle düzenlenen online toplantısına görüntülü bir mesaj ile katıldı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında düzenlenen San Remo Konferansı’nda, İsrail’in 1948 yılında gerçekleşen kuruluşunun temelleri atılmıştı.

Mesajında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayında açıkladığı barış planına atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu planın İsrail’in Batı Şeria yerleşimleri üzerindeki egemenliğini tanıma yönünde verilmiş bir söz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bu sözün bundan birkaç ay sonra onurlandırılacağına ve Siyonizm tarihinde yeni bir tarihi anı kutlama şansına sahip olacağımıza şüphem yok" diye konuştu.

Ancak Netanyahu’nun bu yönde bir adım atmak için koalisyon ortağının desteğine ihtiyacı var. Netanyahu ve rakibi Benny Gantz geçen hafta, birlikte koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştıklarını açıklamıştı. İsrail egemenliğini Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri ve Ürdün Vadisi'ne yayma konusundaki kabine içi tartışmaların 1 Temmuz tarihinde başlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak edip etmemenin İsrail’in kararı olduğunu söylemişti. Pompeo, görüşlerini İsrail’in yeni hükümetine özel olarak ileteceklerini kaydetmişti.

Filistinli yetkililerden Netanyahu’nun sözlerine henüz bir tepki gelmedi. Filistinliler daha önce, Trump'ın barış planını reddetmiş ve İsrail’in bölgedeki yayılımını ilerletme planlarına sert tepki göstermişti.

Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda ülke, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerini yasa dışı olarak görüyor. İsrail ise bu yerleşimleri meşrulaştırmak için, güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra bu topraklar ile dini, tarihi ve siyasi bağlantıları olduğu tezini öne sürüyor.

Suriye: İsrail saldırısını püskürttük

Öte yandan Suriye, İsrail‘in Pazartesi günü başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda İsrail’in Şam yakınındaki bazı noktaları hedef aldığını kaydeden Suriye hükümeti, füzelerin büyük bölümünün Suriye hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, gün doğumundan kısa süre önce gerçekleşen saldırıda ordunun "bir dizi füzeyi hedeflerine ulaşmadan düşürdüğü" belirtildi. Şam yönetiminin saldırıda hedef alınan yerlerle ilgili ayrıntı vermediği kaydedildi. SANA, söz konusu saldırının Lübnan hava sahasından yapıldığını belirtti.

2011 yılında Suriye iç savaşı patlak verdiğinden bu yana İsrail, Suriye’de Şam yönetimi ve İran destekli milislerileri hedef alan yüzlerce füze saldırısı düzenledi.

AP,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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