Nestle’nin üzerindeki Rusya’yı boykot baskısı artıyor

Nestle, gelen eleştiriler üzerine Rusya’da satışa sunduğu ürünleri daha fazla sınırlandırma kararı aldı. İsviçreli şirket, yaptığı yazılı açıklamayla, Kitkat ve Nesquik’in de aralarında olduğu diğer bazı ürünlerini de Rusya’da raflardan çekeceğini duyurdu. Açıklamaya göre ülkede, Nestle ürünlerinden yalnızca bebek maması ve tıbbi gıdalar gibi bazı temel ürünlerin satışına devam edilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre’nin fiili başkenti Bern’deki bir gösteriye canlı bağlanarak yaptığı konuşmada, Nestle’yi Ukrayna savaşına rağmen Rusya’daki ticari faaliyetlerini olağan seyrinde devam ettirmekle suçlamıştı. Mariupol kuşatmasına rağmen Rusya’da faaliyetlerine devam eden İsviçre firmalarını kınayan ve bu şirketlerden ülkedeki faaliyetlerini durdurmalarını isteyen Zelenskiy, Nestle’ye atıfta bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklamalarının ardından, İsviçreli hissedarlar birliği Actares de Nestle’nin Rusya’daki tüm faaliyetlerini durdurması yönünde bir açıklamada bulunarak, şirket üzerindeki baskıyı artırdı. İsvçre’nin en büyük hissedar birliklerinden biri olan gruptan yapılan açıklamada, "Actares, Nestle’yi Başkan Zelenskiy’nin Federal Meydan’da yaptığı Rusya’yla ticareti durdurma çağrısını değerlendirmeye teşvik ediyor" denildi.

Zelenskiy, Bern'deki bir destek gösterisine canlı bağlandı.

Nestle: Rusya’da kalan faaliyetlerden kar elde etmiyoruz

Zelenskiy’nin suçlamalarının ardından açıklamalarda bulunan bir şirket sözcüsü ise Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Rusya’daki faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtladıklarını savundu. Bazı temel ürünler dışında tüm ürünlerin ithalatını ve ihracatını askıya aldıklarını belirten Nestle Sözcüsü, Rusya’daki yatırımlarını ve ürün promosyonlarını da durduklarını açıkladı. Ülkede kalan faaliyetlerden de kâr elde etmediklerinin altını çizen sözcü, bazı temel ürünlerin satışına devam etmelerinin faaliyetlerini olağan seyrinde sürdürdükleri anlamına gelmediğini ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre, pazardan çekilmeyen ürünlerden gelebilecek gelirler de insani yardım örgütlerine bağışlanacak.

Nestle, 11 Mart’ta temel gıda ürünleri dışında Rusya’ya ihracatı ve bu ülkeden ithalatı durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

AFP,dpa/SÖ,EC

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