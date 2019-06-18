 Neslican Tay toprağa verildi | TÜRKİYE | DW | 22.09.2019

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TÜRKİYE

Neslican Tay toprağa verildi

Yakalandığı kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile kamuoyunda tanınan, yoğun bakımda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay Rize'de toprağa verildi.

Neslican Tay Rize'de toprağa verildi

Neslican Tay Rize'de toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede Cuma günü hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi memleketi Rize'de toprağa verildi. Kansere karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan genç, hastalığı ve hayata tutunma mücadelesiyle ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlar sayesinde kamuoyundan yoğun destek görmüştü.

Neslican için Pazar günü öğle vakti Rize Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri baba Fahri Tay kabul etti. Cenazeye katılan çok sayıda yakını ve arkadaşları Neslican için gözyaşı döktü. Bazı siyasiler de cenazede yer aldı. 

Neslican'ın ölümü üzerine sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı

Neslican'ın ölümü üzerine sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı

"Kimse senin gibi cesur olamadı"

Cenazeye katılan bir kişinin de otomobilinin arkasına, "Neslican kimse senin gibi cesur olamadı" yazılı fotoğrafını yapıştırdığı görüldü. Cenaze namazının ardından Neslican'ın naaşı, Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi. Cenazeye katılan sevenleri ise Neslican Tay'ı anlatıp, üzüntülerini dile getirdi. 

Yoğun bakımdaydı

Tümör nedeniyle iki yıl önce sol bacağını kaybeden Neslican Tay, daha önce üç kez yendiği kansere dördüncü kez yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecinde Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitimini sürdüren Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki bire özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

DHA/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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