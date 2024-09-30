Nepal'deki sellerde can kaybı 200'e dayandı

Güney Asya ülkesi Nepal'de sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 193'e yükseldi, polis en az 31 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Yerel medya en az 96 kişinin de yaralandığı felaketi "on yılların en kötüsü" diye niteledi.

Aşırı yağışın tetiklediği seller daha çok ülkenin orta ve doğu kısımlarını etkiledi.

Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki arama-kurtarma çalışmalarının önümüzdeki birkaç gün daha süreceğini söyledi. İletişim kesildiği için günlerdir haber alınamayan ücra bölgelerle bağlantının yeniden kurulduğunu da belirtti.

Nepal'de önceki 24 saatte çamur ve enkaz yığınları ile sular altında kalmış araçlar içinden 100'den fazla cansız beden çıkarıldı.

Fotoğraf: Navesh Chitrakar/REUTERS

Öte yandan seller yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan 4 binden fazla kişinin güvenle geri döndüğü açıklandı, bölgesel uçuşlara da kısmen yeniden başlandı.

Ancak en kötü etkilenen Katmandu Vadisi'ne çıkan bazı yollar toprak kaymaları yüzünden hâlâ kapalı. Katmandu'ya çıkan otoyolda üç yolcu otobüsü toprak altında kalmıştı. Elektrik ve internet kesintilerinin sürdüğü bölgede okullarda da eğitime henüz dönülmedi.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli BM Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'tan bu sabah döndü ve bir acil durum toplantısı düzenledi.

Ülkenin birçok bölgesinde yağışların durduğu rapor edilirken hava koşullarının önümüzdeki günlerde daha da iyileşmesi bekleniyor. Yetkililer hava koşullarındaki iyileşmenin arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olacağını söyledi.

dpa,AP / MUK,JD

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