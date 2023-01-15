Nepal'de yolcu uçağı düştü

Nepal'de 72 kişi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Altmıştan fazla kişinin öldüğü olaydan kurtulanların da olduğu açıklandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Pokhara şehrine gitmek için havalanan bir yolcu uçağı, iniş sırasında düştü. Katmandu merkezli Yeti Havayolları şirketine ait uçak, 72 kişi taşıyordu.

AFP'ye konuşan polis yetkilisi Ajay K. Chhetri, şu ana kadar 31 kişinin cesedinin morga götürüldüğünü, 36 kişinin cesedininse uçağın düştüğü vadiden henüz çıkarılmadığını söyledi. Aynı yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada çıkarmaya çalıştıkları ceset sayısının 33 olduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan yerel yetkili Gurudatta Dhakal ise kurtulan bazı kişilerin tedavi için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: picture alliance/AA/Stringer

Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, ATR 72 tipi uçaktaki 72 kişiden dördünün mürettebat olduğunu belirtti. Bartaula, uçakta iki bebek ve 15 de yabancı ülke vatandaşı bulunduğunu ifade etti.

Yabancıların uyruklarını da açıklayan şirket sözcüsü, yolcular arasında beş Hint, dört Rus, iki Güney Koreli ve birer Fransız, Avustralyalı, Arjantinli ve İrlandalı bulunduğunu söyledi.



Düşen uçağın enkazına bakan bölge halkı Fotoğraf: AP

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kabineyi acil durum toplantısına davet etti. Dahal, tüm devlet birimlerinin kurtarma çalışmalarına yoğunlaşması için talimat verdi.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC