 ″Neonaziler sokakta devriye geziyor″ tartışması | ALMANYA | DW | 04.01.2019

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ALMANYA

"Neonaziler sokakta devriye geziyor" tartışması

Almanya’nın Amberg kentinde alkollü dört sığınmacının sokaktan geçenleri darp etmesi sonrasında kentte Neonazilerin devriye gezdiği iddiası tartışma yarattı. Diğer yandan sınırdışıların hızlandırılması gündemde.

Aşırı sağcı NPD'nin Nürnberg yapılanmasının Facebook sayfasında yayınladığı fotoğraflardan bir tanesinde üzerlerinde Koruma alanları sağlıyoruz” yazılı kırmızı yelek giyen kişilerin Amberg sokaklarında dolaştığı görülüyor

Aşırı sağcı NPD'nin Nürnberg yapılanmasının Facebook sayfasında yayınladığı fotoğraflardan bir tanesinde üzerlerinde "Koruma alanları sağlıyoruz” yazılı kırmızı yelek giyen kişilerin Amberg sokaklarında dolaştığı görülüyor

Almanya’da Bavyera eyaletinin Amberg kentinde geçen hafta sonu dört alkollü sığınmacının sokaktan geçenleri darp ederek 12 kişiyi yaralaması sonrası tartışmalar sürüyor. Amberg'de "sokakta asayişi sağlamak ve vatandaşları korumak" üzere oluşturulan Neonazi grupların devriye gezdiği haberleri aşırı sağın yükselişi ile ilgili endişeleri körüklerken diğer yanda suç işleyen sığınmacıların sınırdışı edilmelerinin kolaylaştırılması tartışmaları yeniden alevlendi.

Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Nürnberg yapılanmasının Amberg’deki saldırıdan sonra Facebook sayfasında, üzerlerinde "Koruma alanları sağlıyoruz” yazılı kırmızı yelekler giyen dört kişiyi Amberg sokaklarında dolaşıyorken gösteren fotoğraflar yayınlaması üzerine açıklama yapan Amberg Belediyesi Sözcüsü Thomas Graml, Amberg'de böyle bir oluşumun varlığıyla ilgili bir bilgilerinin bulunmadığını belirtti. Graml, NPD Nürnberg üyesi vatandaşların kenti devriye gezmesi olayını Facebook üzerinden öğrendiklerini ancak Amberg'de halihazırda bilinen asayişi koruma amaçlı bir grubun olmadığını söyledi.

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Alman hükümeti, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir Alman'ın aracını yabancıların üzerine sürerek sekiz kişiyi yaraladığı ve Bavyera eyaletinde alkollü dört sığınmacının sokaktan geçenleri darp ettiği saldırıları kınadı. (02.01.2019)

Basında, Suriye'deki gelişmeler karşısında Alman hükümetinin tutumu, Almanya'nın Amberg kentinde sığınmacıların yaptığı saldırı ile Ruhr Bölgesi'nde yabancılara yönelik araçlı saldırıya dair yorumlar öne çıkıyor. (03.01.2019)

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Bavyera Eyaleti'nde alkollü dört sığınmacının 12 kişiye sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasını eleştirdi. Seehofer, "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terk etmek zorunda" dedi. (02.01.2019)

Polis de yaptığı açıklamada Amberg’de devriye gezen vatandaşların varlığı ile ilgili “ne bir görgü tanığı ifadesi ne de kaygılı vatandaşlardan gelen bir telefon” olduğunu belirtti. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklayan polis sözcüsü, halkta güvensizlik duygusuna yol açacak hukuksuz alanlar oluşmasına ve benzeri eylemlere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Konuyla ilgili Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan da bir açıklama geldi. Rheinische Post gazetesine konuşan teşkilat sözcüsü, bu tarz grupların geçmişte de ara sıra ortaya çıktığını, ancak bu oluşumların arkasında kalıcı yapıların bulunmadığını belirtti. 

Sınırdışı politikaları tartışılıyor

Amberg kentinde alkollü olan ve yaşları 17 ile 19 arasında değişen Afgan, Suriyeli ve İranlı dört sığınmacının yoldan geçen vatandaşlara saldırması sonrasında ülkede suça bulaşmış sığınmacıların sınırdışı edilmelerine yönelik tartışmalar da yeniden alevlendi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri, Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı Manfred Weber Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği düzleminde sınırdışı politikalarının sertleştirilmesi çağrısında bulundu. Konunun Avrupa'da adalet ile düzenin sağlanması için önemli olduğunu vurgulayan Weber, AB içerisinde suçlu bulunan sığınmacıların burada oturma izinlerini de kaybetmeleri gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Amberg’deki saldırıyı kastederek, "Sığınmacılar şiddete başvurursa ülkemizi terk etmek zorunda. Var olan yasalar bunun için yeterli olmazsa, o zaman değiştirilmek zorundalar” demişti.

AFP,epd/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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