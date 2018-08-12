 Neonaziler 18 ayda 427 konser düzenledi | ALMANYA | DW | 14.08.2018

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ALMANYA

Neonaziler 18 ayda 427 konser düzenledi

Federal hükümetin verdiği bilgiye göre 2017'den bu yana Neonazilerin düzenlediği konserlere on binlerce kişi katıldı. Sol Parti, Neonazilerin müziğin gücünden faydalandığını savunuyor.

Deutschland Festival Schild und Schwert in Ostritz (picture-alliance/ZB/N. Holgerson)

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Almanya'da federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği bir yanıt, ülkede Neonazilerin düzenlediği müzik etkinliklerinin ve katılımcılarının sayısını ortaya koydu. Sol Parti Neonazilerin müziği, gençleri kendilerine çekmek için bir "uyuşturucu" olarak kullandığını savunuyor.

Osnarbrücker Zeitung'un yer verdiği yanıtta, 2018 yılının ilk altı ayında Neonzailerin 131 müzik etkinliği düzenledikleri ve bu etkinliklere 13 binden fazla kişinin katıldığının tespit edildiği belirtildi. Yanıtta ayrıca aşırı sağcı kesimin planladığı iki etkinliğin yasaklandığı üç etkinliğin de yetkilier tarafından engellendiği belirtildi.

Yanıta göre, Neonaziler 2017 yılının aynı döneminde daha fazla müzik etkinliği düzenledi. 2017 yılının ilk altı ayında 148, yıl toplamında ise 296 konser düzenlediklerine yer verildi. Bu konserlere yaklaşık 29 bin 700 kişi katıldı.

"Neonaziler müziğin gücünden faydalanıyor"

Federal hükümete soru önergesi veren Sol Parti, Neonazilerin müziğin gücünden faydalandığını savunuyor. Partinin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke soru önergesine dair yaptığı açıklamada, sağ rock müziğinin, Neonazilerin gençlere ulaşma konusunda bir "giriş uyuşturucusu" olma imkanı sunduğunu ifade etti. Jelpke açıklamasında, federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin Neonazilerin bu faaliyetlerine kararlı şekilde karşı koyacak etkili bir hareket tarzı sergilediklerini de göremediği eleştirisini yöneltti.

Osnarbrücker Zeitung, 25 Ağustos'ta Thüringen eyaletinde yapılması planlanan bir konsere 3 bin kişinin katılmasının beklendiğine ancak iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ise çok daha büyük bir katılımdan yola çıktığını bildirdi. Geçen yıllarda sözkonusu konsere Almanya ve yurt dışından yaklaşık 6 bin Neonazi'nin katıldığına dikkat çekildi.

DW,epd,KNA/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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