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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Nureddin NebatiFotoğraf: Baris Oral/AA/picture alliance
EkonomiTürkiye

"ABD'nin mektubunun endişe yaratması anlamsız"

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'ın uyarısının iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu savundu. Nebati, "İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

https://www.dw.com/tr/nebati-abdnin-mektubunun-endi%C5%9Fe-yaratmas%C4%B1-anlams%C4%B1z/a-62939932

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Washington'ın Türk şirketlere yaptığı yaptırım kapsamındakiRus kurum ve şahıslarla iş yapmamaları yönündeki uyarıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Ticaret Odası Türkiye Ofisi'ne yollanan mektubun iş çevrelerinde bir endişe yaratmasının "anlamsız olduğunu" savundu.

"İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" diyen Nebati'nin açıklaması şöyle devam etti: "Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız."

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğunu ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığını kaydetti. "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır" diyen Nebati, "Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine  gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD da teyit etti

Wall Street Journal (WSJ), Washington'ın ABD Ticaret Odası TürkiyeOfisi'ne bir uyarı mektubu gönderdiğini haberleştirmişti. WSJ'nin edindiği 22 Ağustos tarihli mektup, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk mevkidaşı Yunus Elitaş ile hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gelmişti.

Haberde Adeyemo'nun, ABD'nin yaptırım uyguladığı kişilere maddi destek sağlayan kişi veya kuruluşların kendilerinin de ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği uyarısında bulunduğu ve "Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle olan ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) uyarı mektubunun kendilerine de geldiğini teyit etmiş ve ilgili mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını açıklamıştı.

 

DW / SÖ,ET

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