 NDR: Suriyeli Kürtler IŞİD üyelerini Almanya′ya iade etmeyi reddetti | DÜNYA | DW | 30.09.2020

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DÜNYA

NDR: Suriyeli Kürtler IŞİD üyelerini Almanya'ya iade etmeyi reddetti

Alman radyo televizyon kuruluşu NDR’in haberine göre Suriyeli Kürtler Alman vatandaşı IŞİD savaşçılarının Almanya'ya iade edilmesi talebini reddetti.

ARŞİV

ARŞİV

Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberine göre Suriye'nin kuzey ve doğusundaki Kürt özerk yönetimi, Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin Almanya'ya iade edilmesi talebini reddetti.

Habere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında 25 kadın ve çocuğun isminin yer aldığı listeyi Kürt yönetimine iletti ve listede yer alan Alman vatandaşlarının iade edilmesini istedi. Ancak bu talep Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetimi tarafından reddedildi. Kürt yönetimi listede yer alan isimlerin yerine çok sayıda öksüz, yetim ve hasta çocuğu iade etmek istedi.

NDR haberini Alman ve Kürt tarafları arasındaki e-posta ve diğer yazışma protokollerine dayandırdı. Kürt yönetiminden bir temsilci Dışişleri Bakanlığına hitaben Ağustos ayı başında "Covid-19'un yayılması nedeniyle konan çıkış yasağı sona erir ermez Alman hükümetinin talebini yerine getireceğiz ve süreci başlatacağız" diye yazdı.

Alman Dışişleri'nin iç yazışmalarına göre aynı kişi telefon görüşmesinde ise 25 kişilik listeyi "açık bir biçimde reddettiklerini” ifade etti. Yazışmaya göre Kürt tarafı "yetişkin kadınların yerel ceza soruşturmasına sevk edilecekleri için geri alınamayacağını" söyledi.

İki tarafta da 180 derecelik dönüş

Şimdiye kadar Kürt tarafı Batı ülkelerinden yabancı IŞİD savaşçılarını geri almalarını talep etmiş, ancak Almanya da aralarında olmak üzere bu talep kamu güvenliği ve diplomatik temsilcilerinin bu kişilerle teması olmadığı gibi gerekçelerle reddedilmişti. Sadece çocukların geri alınması kabul edilmişti.

Alman hükümetine şimdiye kadar 25 aile, yakınlarının ve onların çocuklarına pasaport tanzim edilmesi ve geri getirilmeleri başvurusunda bulundu. Berlin'deki konuyla ilgili İdare Mahkemesi çok sayıdaki başvuruyu kabul ederek Federal Hükümeti anayasaya referansla Alman vatandaşlarını geri almaya çağırdı.

Suriye'deki cezaevlerinde tutulan kişilerin ailelerini temsil eden Avukat Dirk Schoenian, Alman hükümetinin başından beri söz konusu kişileri almamakta direndiğini söyledi. Schoenian, Dışişleri Bakanlığının girişiminin "devletin vatandaşları koruma yükümlülüğünü hayata geçirmeme" çabası olduğunu söyledi.

Kürtlerin yeni politik konumlanışının şaşırtıcı olmadığını belirten Dirk Schoenian, hükümetin Alman vatandaşlarını çok daha önce alması gerektiğini söyledi. Avukat Schoenian, "Dışişleri Bakanlığı'nın Berlin İdare Mahkamesi'nin ve Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararlarını görmezden gelmesi skandaldır" diye konuştu.

Tagesschau / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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