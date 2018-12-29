 ″Naziler dışarı″ diyen Alman gazeteciye destek | ALMANYA | DW | 08.01.2019

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ALMANYA

"Naziler dışarı" diyen Alman gazeteciye destek

Twitter'dan yaptığı "Naziler dışarı" paylaşımının ardından nefret içeren tepkilere maruz kalan ZDF muhabirine sosyal medyadan destek geldi. Bazı kullanıcılar ise Nazi suçlamasındaki belirsizliği eleştirdi.

Dortmund Archivbilder Demonstration gegen Rechts Nazis raus Deutschland (picture-alliance/dpa/Becker)

Twitter hesabından yaptığı "Naziler dışarı" paylaşımından sonra nefret içeren tepkilere maruz kalan Alman gazeteci Nicole Diekmann'a siyasetçilerden ve meslektaşlarından destek geldi.  

Çok sayıda kişi kamu kuruluşu ZDF'in muhabiri olan Diekman'a sosyal medyadan #NazisRaus (Naziler dışarı) etiketiyle destek verdi.

Diekmann'a yönelik tepkiler bir Twitter kullanıcısının "Size göre kimler Nazi?" sorusuna verdiği "Yeşiller'e oy vermeyen herkes" yanıtının ardından artmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Her yerde, her zaman Naziler dışarı demek normal olmalı. Nicole Diekmann ile dayanışma içindeyiz" dedi. 

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Gün gibi ortada, her zaman her yerde: Naziler dışarı!" paylaşımında bulundu.

Yeşiller milletvekili  Katrin Göring-Eckardt ise "Şuanda Nicole Diekmann'ın bir kadın, bir gazeteci, bir demokrat olarak yaşadıkları hepimizi etkiliyor" mesajını paylaştı.

Hamburg kentinin futbol kulübü St. Pauli de resmi Twitter hesabından, "Sevgili Nicole Diekmann, 'Naziler dışarı' demenin nesi kötü biz de anlamıyoruz" mesajını yayımladı.

Diğer yandan sağ popülist AfD üyesi politikacı Götz Frömming ise Nazi sözcüğünün kullanımıyla ilgili eleştiride bulundu. Frömming, Nazi sözcüğünin uzun zamandır sol akımın dışında kalan her şey ve herkesi kapsayacak şekilde kullanıldığını ifade etti. 

Diekmann'ın paylaşımına, "Tamam dışarı, peki ama nereye?" yanıtını veren sosyal medya kullanıcıları da oldu.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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