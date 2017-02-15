 Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında | Almanya | DW | 30.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Nazi kampı sekreteri 96 yaşında hakim karşısında

Nazi rejimi döneminde Stutthof toplama kampı komutanının sekreterliğini yapan 96 yaşındaki bir kadın 11 bin kişinin ölümüne yardım suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

default

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 76 yıl sonra Nazi rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili bir dava daha başlıyor.

Nazi işgali altındaki Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan Irmgard F., 11 bin kişinin ölümüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Kampta çalıştığı yıllarda 18-19 yaşında olan ve günümüzde Hamburg kentindeki bir yaşlılar yurdunda yaşayan F., son yıllarda Nazi suçlarıyla ilgili yargılanan az sayıdaki kadından biri.

96 yaşındaki F., Stutthof toplama kampında Haziran 1943-Nisan 1945 döneminde kamp komutanının sekreteri olarak esirlerin sistematik bir şekilde öldürülmesine yardımla suçlanıyor.

65 bin kişi katledilmişti

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki kampta, aralarında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet savaş esirlerinin de bulunduğu yaklaşık 65 bin kişi katledilmişti.

Davaya taraf olan Yahudi Soykırımından hayatta kalanların avukatı Christoph Rueckel, F.'nin kamp komutanının tüm yazışmalarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Tüm sürgün ve infaz emirlerini kendisi kağıda geçiriyor, tüm mesajlar kendisi tarafından gönderiliyordu" dedi.

Karar Haziran'da bekleniyor

Davayı gören mahkeme, Şubat ayında F.'nin sağlık durumunun yargılanmaya müsait olduğuna karar vermişti. Ancak yine de sanığın yaşı nedeniyle duruşmaların kısa tutulacağı, bu nedenle 26 duruşmanın planlandığı davada kararın açıklanmasının 2022 yılı Haziran ayını bulacağı belirtiliyor.    

Son olarak Nazi dönemindeki milis güçlerinden Koruma Timi (SS) mensubu Bruno D. 93 yaşında yargıç karşısına çıkarak Temmuz ayında iki yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası ertelenmişti.

Bir hafta önce de Berlin yakınlarındaki Neurippin kampında gardiyanlık yapan 100 yaşındaki bir kişinin davası başlamıştı.

Video izle 12:29

Nürnberg Duruşmaları: Tarihin ilk savaş suçları mahkemesinde yargılanan Naziler

 

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Steinmeier: Alman devlet kurumlarının Nazi geçmişi hâlâ karanlıkta

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da devlet kurumlarının Nazi geçmişinin hâlâ karanlıkta olduğunu söyledi. Steinmeier cumhurbaşkanlığı dairesinin Nazi geçmişini aydınlatmak üzere proje başlattı.  

Aşırı sağ skandalda karar açıklandı

Ordu envanterinden aldığı silah ve cephaneleri özel arazisinde depolayan ve evinde yapılan aramalarda Nazi sembolleri bulunan askere karşı açılan davada karar açıklandı.  

Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

Almanya'da silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısında yüzde 35'lik artış kaydedildi. Sol Parti, "Neonazi ve ırkçılardan gelen tehdidin arttığı" uyarısında bulundu.  

Nazi devletini geri isteyen grup yasaklandı

Almanya'da "SS komutanı" olarak da adlandırılan ve yeni bir Nazi devletinin hayalini kurarak hiyerarşik bir yapı içinde örgütlenen aşırı sağcı bir grup yasaklandı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Federal Meclisi

Almanya'da milletvekilleri ne kadar kazanıyor?

Almanya'da yeni Federal Meclis'te 735 milletvekiliyle sayısal bir rekor kırıldı. Peki vekillik dışındaki gelirlerine kısıtlamalar getirilen Alman milletvekilleri ne kadar maaş alacak?  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  