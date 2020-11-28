 Nazi devletini geri isteyen grup yasaklandı | ALMANYA | DW | 01.12.2020

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ALMANYA

Nazi devletini geri isteyen grup yasaklandı

Almanya'da "SS komutanı" olarak da adlandırılan ve yeni bir Nazi devletinin hayalini kurarak hiyerarşik bir yapı içinde örgütlenen aşırı sağcı bir grup yasaklandı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Steve Alter, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "Wolfsbrigade 44" ya da "Sturmbrigade 44" olarak adlandırılan aşırı sağcı grubun faaliyetlerinin yasakladığını duyurdu. Alter, yasak kararıyla birlikte "Özgür toplumumuzun temel değerlerine karşı savaşanlar, hukuk devletimizin kararlı tepkisini hissedeceklerdir" mesajını paylaştı. 

Polisin sabah saatlerinde Hessen, Meclenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde grubun 13 üyesinin evinde arama yaptığı bildirildi. İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, baskın sırasında grubun mal varlıklarına ve aşırı sağcı propaganda araçlarına el konuldu. Güvenlik makamları, dört eyalette varlık gösteren grup üyelerinin "nasyonal sosyalist Nazi devletini geri getirmek hedefiyle şiddet kullanmaktan çekinmediğine" dikkat çekiyor.

44 rakamı nereden geliyor?

Grubun adında yer alan 44 rakamı ise alfabenin dördüncü harfinden geliyor, yani "Division Dirlewanger"in kısaltması olan DD'yi temsil ediyor. "Division Dirlewanger" (Dirlewanger Bölümü) adı ise Nazi döneminde Hitler'in özel birliği olan Waffen-SS'in savaş suçlusu komutanı Oskar Dirlewanger'a bir gönderme.

Başlangıçta "Sturmbrigade 44" adıyla anılan grubun 2016 yılından bu yana aktif olduğu tahmin ediliyor. Grubun varlığı, 2018 yılında bir trende içinde silah ve "Sturmbrigade 44 Köthen-Anhalt" baskılı bir tişört bulunan bir çantanın tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda da grubun hiyerarşik bir yapı içinde örgütlendiği, örgüt üyelerinin belli bir görev dağılımı ve sıkı davranış kuralları içinde hareket ettiği belirlendi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yıl "Combat 18" ve "Nordadler" adlı iki aşırı sağcı ve antisemitik grubun daha faaliyetlerini yasaklamıştı.

dpa/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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