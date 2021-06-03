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Nazım Hikmet Ran

Nâzım Hikmet Ran, şair.

Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklandı. Uzun yıllar hapis yattı. Eserleri onlarca dile çevrildi. Birçok ödüle layık görüldü. 61 yaşında sürgünde bulunduğu Moskova'da öldü. Bakanlar Kurulu'nun 2009 yılında aldığı bir kararla 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu. DW Türkçe'nin Nazım Hikmet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.