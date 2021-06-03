Nazım Hikmet Ran

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Nâzım Hikmet Ran, şair.
Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklandı. Uzun yıllar hapis yattı. Eserleri onlarca dile çevrildi. Birçok ödüle layık görüldü. 61 yaşında sürgünde bulunduğu Moskova'da öldü. Bakanlar Kurulu'nun 2009 yılında aldığı bir kararla 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı oldu. DW Türkçe'nin Nazım Hikmet ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
4. yargı paketi: "Savunma hakkına darbe".İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye ile ilişkilerde ne anlama geliyor?Eski Amedsporlu Deniz Naki, yarın Almanya'da yargılanacak. Ferhat Tunç: Hasan Saltık'ın değeri ülkemizde anlaşılmadı. Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu
Anna Stepanova, Nâzım Hikmet'in son eşi Vera Tulyakova‘nın kızı, aynı zamanda Nâzım Hikmet‘in de manevi kızı. Hikmet'in 58. ölüm yıldönümünde Moskova’da DW’ye röportaj veren Stepanova'ya göre hasret kelimesi, onun Sovyet sürgününden kalma şiirlerindeki en önemli kelimelerden biri.