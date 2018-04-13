Navaz Şerif'e 7 yıl hapis cezası

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif, yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, yarın 69 yaşını dolduracak olan siyasetçinin, 2001 yılında Suudi Arabistan'daki çelik fabrikasını almasını sağlayan gelirinin kaynağını delillendiremediğine hükmetti.

İslamabad'daki mahkemenin kararının ardından tutuklanan ve cezasını "bugünden itibaren çekmeye başlayacağı" açıklanan Şerif, Lahor'daki bir cezaevine götürülecek. Şerif'e ayrıca 1,5 milyon rupi (10,8 milyon dolar) para cezası verildi. Şerif'in İslamabad'daki mahkemenin kararını temyize götüreceği açıklandı.

Geçen yaz da tutuklanmıştı

Şerif, geçen temmuz ayında İngiltere'deyken başka bir yolsuzluk suçlaması nedeniyle Pakistan'da gıyabında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Teslim olmak için döndüğü Pakistan'da tutuklanan Şerif hakkındaki hapis cezası daha sonra bir üst mahkeme tarafından bozulmuştu. Eylül ayında serbest bırakılan Şerif hakkındaki bu dava hâlen temyiz aşamasında.

Şerif, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçen yıl Yüksek Mahkeme kararıyla başbakanlık görevinden alınmıştı.

Pakistan'da üç dönem başbakanlık yapmış olan Şerif, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve iddiaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

DW,AFP,dpa/CÖ,EC

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