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Navalni'ye 19 yıl daha hapis cezası

18 dakika önce

Hakkında verilen 11,5 yıl hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Rus muhalif siyasetçi Navalni, başka bir suçlamadan yargılandığı davada 19 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

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Navalni kamuya kapalı bir duruşmada yargılandı
Navalni kamuya kapalı bir duruşmada yargılandıFotoğraf: Russian Federal Penitentiary Service/AP/picture alliance

"Aşırıcılık" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, 19 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirildi.

Navalni, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak ve bu örgütü finanse etmekten" suçlu bulundu. 47 yaşındaki Rus siyasetçi ayrıca "aşırılıkçı faaliyetler için çağrıda bulunmak ve Nazi ideolojisini canlandırmaya çalışmakla" suçlanıyor. Savcılık 20 yıl hapis cezası talep etmişti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmic Cuma günü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif siyasetçinin cezasını yüksek güvenlikli bir ceza kolonisinde çekeceğini duyurdu.

Navalni halen "nitelikli dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan" aldığı toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle Moskova'nın yaklaşık 235 kilometre doğusundaki Melekhovo ceza kolonisinde bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere ülke yöneticileri ve yandaşları hakkında gündeme getirdiği yolsuzluk iddiaları nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Navalni, kurduğu ve sonradan Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın paralarını zimmetine geçirmek ve bir duruşmada hâkime hakaret etmekle suçlu bulunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Navalni'nin 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmasını "tam bir adaletsizlik" olarak değerlendirdi. Baerbock, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Putin'in, bir hapishane hücresinden bile olsa savaşa ve yolsuzluğa karşı durulmasından ve demokrasi için mücadele edilmesinden daha fazla korktuğu bir şey yok. Bununla eleştirel sesleri susturamayacak" ifadelerini kullandı.

Sinir gazıyla zehirlenmişti

Putin'e karşı muhalefette sembol isimler arasında yer alan Navalni hakkındaki suçlamaları reddederek bunların siyasi temelli olduğunu savunuyor.

2020 yılı Ağustos ayında sinir gazıyla zehirlenen ve tedavi için Almanya'ya giden Navalni, ülkesine dönüşü sonrasında 2021 yılı Ocak ayında tutuklanmış ve 2014 yılındaki başka bir yolsuzluk davasından kalma şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AFP,Reuters,KNA/TY,AÜ

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