Navalni'nin zehirlendiği tahmin ediliyor

Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren ve tedavi için Berlin'e getirilen Kremlin muhalifi Rus politikacı Aleksey Navalni'nin iddia edildiği gibi zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Seibert, "Ciddi bir ihtimalle zehirlenme saldırısına maruz kaldığından yola çıkıldığı için koruma altına alınması acil önemdedir" dedi. Navalni, tedavi için bulunduğu hastanede Federal Emniyet Teşkilatı tarafından koruma altında tutuluyor.

Federal hükümetin olayın şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını talep ettiğini vurgulayan Seibert, "Yakın Rus tarihine bakıldığında maalesef bazı kuşkulu durumlar olduğu için sayın Navalni'nin zehirlendiğinden şüpheleniliyor" diye konuştu.

Maas'tan temklinli yaklaşım

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Navalni'nin durumuyla ilgili daha temkinli konuştu. Maas, Navalni'nin rahatsızlığının nedenleri ile ilgili şu an için bir açıklamada bulunmak istemediğini kaydetti.

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konuşan Maas, "Ben, tahminlerini gerçek verilere dayandıranlardanım" dedi.

Heiko Maas

"Navalni'nin durumu ile ilgili tıbbi, muhtemelen de kriminal çok sayıda bilgi eksikliği var ve bunların sonuçlarının beklenmesi gerekir" diye konuşan Maas, Rus siyasetçinin durumuyla ilgili tedavi gördüğü Berlin'deki Charite hastanesinden yakın zamanda bir açıklama yapılmasını beklediğini kaydetti. Bakan, açıklamadan sonra durumun daha da netleşmesini beklediğini aktardı.

Rusya'da perşembe günü bir iç hat uçuşu sırasında rahatsızlanarak komaya giren 44 yaşındaki Navalni, Sibirya'da hastaneye kaldırılmıştı. Kremlin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Navalni'nin yakınları, çayına konulan bir madde ile zehirlendiğini ileri sürüyor. Ailesinin de isteği üzerine Navalni dün bir uçakla Berlin'deki Charite hastanesine nakledilmişti. Charite'deki doktorlar hastanın sağlık durumuyla ilgili açıklamanın, gerekli tüm tetkikler yapıldıktan ve ailesinin de onayı alındıktan sonra yapılacağını bildirdiler. Navalni'nin sözcüsü ise sağlık durumuyla ilgili kesin bir saptamada bulunmanın şu an için mümkün olmadığını kaydetti.

rtr,dpa / TY,HT

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