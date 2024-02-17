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Navalni'nin ekibi: Naaş izlerin yok edilmesi için verilmiyor

17 Şubat 2024

Sibirya'da tutulduğu ceza kolonisinde aniden öldüğü açıklanan Navalni'nin ekibi, muhalif liderin naaşının verilmesinin "katilin izlerinin silinmesi amacıyla" geciktirildiğini öne sürdü.

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Rus muhalifler, Navalni'nin ölüm haberinin ardından tüm dünyada protesto ve anma düzenledi. Yukarıdaki fotoğraf Oslo'daki gösteriden.
Rus muhalifler, Navalni'nin ölüm haberinin ardından tüm dünyada protesto ve anma düzenledi. Yukarıdaki fotoğraf Oslo'daki gösteriden. Fotoğraf: Frederik Ringnes/NTB/AP/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif Aleksey Navalni'nin Sibirya'da tutulduğu ceza kolonisinde aniden hayatını kaybetmesine uluslararası tepkiler sürerken, Navalni'nin ekibi, 47 yaşındaki muhalif liderin naaşının yakınlarına verilmesinin bilinçli şekilde geciktirildiğini ileri sürdü.

Navalni'nin destekçilerinin sosyal paylaşım ağı Telegram'daki kanallarından yaptıkları açıklamada, "Katillerin izlerini yok etmeyi amaçladıkları açıkça görülmektedir. Bu nedenle naaşını vermiyor, hatta Navalni'nin annesinden bile gizliyorlar" ifadelerine yer verildiği dikkat çekti.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş de, Rus resmi makamlarının, kendi avukatlarına, Rus muhalifin ölüm sebebinin hâlâ belli olmadığı ve otopsiye devam edilmesi gerektiği bilgisini ilettiklerini aktardı. Yarmiş, sonuçların en erken gelecek hafta belli olacağını ifade etti.

Annesi morgun önünde bekliyor

Navalni'nin sözcüsü Yarmiş, muhalif liderin naaşının daha fazla bekletilmeden ailesine verilmesi yönündeki talebini de tekrarladı.

Öte yandan annesi Ludmila Navalnaya'nın Cumartesi günü, oğlunun tutulduğu Sibirya'daki ceza kolonisi yakınındaki Salehard'daki morgun kapısında naaşı almak üzere beklediği de belirtildi.

Berlin'deki gösteriden.
Berlin'deki gösteriden.Fotoğraf: Liesa Johannssen/REUTERS

Rus kaynaklar, 47 yaşındaki muhalif liderin dün kutup bölgesindeki Harp'ta bulunan ceza kolonisinde aniden fenalaşarak öldüğünü açıkladı. Navalni, Rusya lideri Putin'e muhalifler arasında en tanınmış ve uluslararası arenada da yürüttüğü çalışmaları nedeniyle en fazla destek gören isimdi. Navalni'nin ölüm haberi, küresel çapta önem arzeden Münih Güvenlik Konferansı'nın başlamasına kısa süre önce duyurulmuş, Navalni'nin eşi Julia Navalnaya'nın da ölüm haberini burada aldığı açıklanmıştı.

Navalni kimdir?

Rusya'da 2018'deki başkanlık seçimlerinde aday olan Navalni, Rusya'nın dört bir yanında kampanya konuşmaları yapmış ve Kremlin'i zora sokan yolsuzluk araştırmaları da yayımlamıştı. Putin'e karşı en güçlü muhalif isim haline gelen Navalni, 2020 yılı Ağustos ayında sinir gazıyla zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'ya gitmiş, iyileşmesinin ardından 2021 yılında ülkesine dönmeye karar vermiş ve bu kararı muhalif çevrelerden de takdir toplamıştı.

Ülkesine dönüşünün ardından tutuklanan Navalni, 2014 yılındaki başka bir yolsuzluk davasından kalma şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kremlin'e muhalif tutumuyla bilenen Navalni, geçen Ağustos ayında da "aşırıcılık" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı. Başka muhalifler gibi kutup bölgesine yakın bir ceza kolonisine nakledilen Navalni bir süredir tecritte tutuluyordu.

AFP / ETO, JD

 

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