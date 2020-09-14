 Navalni Rusya′ya dönecek | ALMANYA | DW | 15.09.2020

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ALMANYA

Navalni Rusya'ya dönecek

20 Ağustos'tan bu yana komada olan Rus muhalif politikacı Navalni, ilk kez kamuoyuna seslenerek dünden beri "kendiliğinden nefes alabildiğini" duyurdu. Sözcüsü ise Navalni'nin Rusya'ya döneceğini vurguladı.

Berlin'de tedavisine devam edilen Aleksey Navalni, eşi ve çocukları ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı

Berlin'de tedavisine devam edilen Aleksey Navalni, eşi ve çocukları ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı

Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, zehirlenmesi sonrasında tedavi gördüğü Berlin'deki Charite hastanesinde ilk kez kamuoyuna seslendi. Haftalardır komada olan ve suni solunum cihazına bağlı bulunan 44 yaşındaki Navalni, Instagram hesabında hastane odasından fotoğrafını paylaşarak, "Merhaba, ben Navalni. Buradayım. Sizleri özledim" dedi. Yanında eşi, oğlu ve kızı ile görülen Navalni, "Hala neredeyse hiçbir şey yapamıyorum ama dün bütün gün kendiliğimden nefes alabildim" mesajını paylaştı.

20 Ağustos'ta Rusya'daki bir iç hat uçuşunda aniden bilincini kaybeden Navalni, 22 Ağustos'ta Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Rusya'daki hastanede yapılan testler sonucunda Navalni'nin kanında zehre rastlanmadığı bildirilmiş, Almanya'da orduya bağlı özel bir laboratuvarda yapılan tahlillerde ise Rus muhalif politikacının, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir sinir gazı olan Noviçok grubuna dahil bir maddeyle zehirlendiği tespit edilmişti. Bu bulgu, İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlarda da teyit edildi. Zehirlenmeyle ilgili olarak gözler Kremlin'e çevrilirken Rusya olayla bağlantısı bulunduğu suçlamalarını reddederek zehirlenmeyle ilgili kanıtların kendisine sunulmasını talep etmişti.

"Navalni Rusya'ya dönecek"

Diğer yandan Navalni'nin sözcüsü, Rusya'daki yolsuzluklarla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan politikacının iyileştikten sonra Rusya'ya geri dönmek istediğini ve başka seçeneklerin asla gündeme gelmediğini vurguladı. New York Times gazetesi de, Navalni'nin Rusya'ya dönme planından Alman makamlarını haberdar ettiğini bildirmişti.

Dimitri Peskov

Dimitri Peskov

Kremlin'den yapılan açıklamada da Navalni'nin istediği an ülkesine geri dönebileceği vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Her Rus vatandaşı ülkeye girip çıkmakta serbesttir. Bir vatandaşımızın sağlık durumu iyileşmişse tabii ki buna hepimiz seviniriz" demişti.

Navalni olayı Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerilime sebep olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Navalni'nin zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını belirterek Rusya'dan olayla ilgili açıklama talep etmiş, Rusya ise Almanya'yı "yapıcı olmayan bir tutum sergilemek"le eleştirerek Navalni'nin zehirlendiğine dair delillerin kendisine iletilmesini ve süreçte iş birliği yapılmasını istemişti. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya ne olduğu konusunda iş birliğine kesin bir şekilde açıktı ve hala açık. Ama her nedense Alman tarafından konuyla ilgili yanıtları alamadık" demişti.

Narişkin: Rusya'da artık Noviçok yok

Rus dış istihbarat servisi başkanı Sergey Narişkin de Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'da artık Noviçok grubuna dahil sinir gazı bulunmadığını, eldeki mevcutların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) düzenlemeleriyle uyumlu bir şekilde imha edildiğini belirterek aksini iddia edenlerin dezenformasyon yaptığını savundu.

Narişkin ayrıca Navalni'nin Berlin'e nakledilmesi öncesinde zehirlenmeye dair hiçbir bulgu olmadığını belirterek, "Aleksey Navalni Rus topraklarını terk ettiği sırada vücudunda zehirli madde bulunmuyordu. Gerçek durum budur. Bu nedenle Alman tarafına yöneltecek pek çok sorumuz var" dedi. Berlin ise Navalni'ye Sibirya'daki hastanede yapılan tahliller sonucunda zehirlenmeye dair tüm gerekli verilerin Moskova'nın elinde olması gerektiği tezini savunuyor.

dpa,AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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