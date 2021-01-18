Navalni protestolarında yüzlerce gözaltı

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolar bugün de sürüyor. İlk bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden sivil toplum kuruluşu OVD Info'nun verdiği bilgilere göre, sadece Vladivostok kentinde gözaltına alınanların sayısı 100'ü geçti. Videolarda göstericilerin "Putin bir hırsız," "Rusya için özgürlük" gibi sloganlar attığı görüldü. Ülkenin doğusunda yer alan Vladivostok başkent Moskova'ya bir saat uçuş mesafesinde bulunuyor.

Vladivostok'ta polis göstericilerin kent merkezine girmesini engellemeye çalıştı

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı. Başkent Moskova'da ise gösterilerin öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

Başkent Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında yerel saatle öğle saatlerinde başlaması planlanan protestolar öncesi gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. İnsan hakları savunucularının verdiği bilgilere göre, Moskova’da gösteriler öncesi en az 10 kişi gözaltına alındı. Polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Rus yetkililer, protestolara izin vermediklerini ve düzenlenmesi halinde gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı.



Sadece Vladivostok kentinde 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

Geçen hafta sonu yüzbinlerce kişi Navalni'ye destek olmak ve Putin'in politikalarına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Rus muhalif Aleksey Navalni, zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Berlin'den iki hafta önce ülkesine dönmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

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